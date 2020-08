Ducati neemt na GP Stiermarken besluit over Dovizioso

Dovizioso is sinds 2013 drie keer vice-kampioen geworden bij Ducati en won in totaal dertien Grands Prix. Na de coronacrisis heeft men bij de Desmosedici besloten om niet langer miljoenen uit te geven aan goede coureurs. Dovizioso, die in vergelijking met Jorge Lorenzo een paar jaar geleden een laag salaris krijgt, had zich op zijn beurt voorgenomen dat er meer geld op het kleed moest komen. De onderhandelingen tussen de beide partijen zijn om die reden gestand. Het kwam zelfs zover dat Dovizioso’s manager Simone Battistella verklaarde dat een sabbatical tot de mogelijkheden behoorde.

Het was al enige tijd duidelijk dat de huidige triple header met een race in Brno en twee in Oostenrijk belangrijk ging zijn voor Dovi. Nu heeft Ducati bij monde van teammanager Davide Tardozzi bevestigd dat er na de Grand Prix van Stiermarken een beslissing genomen wordt. “Na de Oostenrijkse races zullen we een beslissing nemen [over Dovizioso’s toekomst]”, verklaarde Tardozzi in gesprek met DAZN. Eerder lekte al uit dat Ducati ook gesproken heeft gevoerd met Jorge Lorenzo over een eventuele terugkeer. Destijds verklaarde Tardozzi dat het om een ‘vriendelijk praatje’ ging en dat het nog niet concreet was. Nu herhaalde hij: “Jorge is een belangrijke rijder die gewonnen heeft met Ducati. We hebben hem in onze harten gesloten, maar we moeten het nog zien.”

Dovizioso moet lachen om uitspraken Tardozzi

De uitspraken van Tardozzi werden tijdens de tweede vrije training getoond op televisie. Dovizioso – die op dat moment vanuit zijn pitbox toekeek – moest lachen. Gevraagd naar een reactie, zei hij: “Ik moest lachen omdat het leek alsof Tardozzi de persoon is die over mijn toekomst gaat beslissen. Het was grappig, we liggen altijd met elkaar overhoop als het gaat om dit soort dingen. Hij heeft soms een gek karakter. Tardozzi staat overal in het middelpunt, maar hij is uiteindelijk niet degene die beslist.”

Ducati heeft de andere helft van het fabrieksteam reeds vastgelegd. Jack Miller maakt promotie vanuit de Pramac-formatie. Francesco Bagnaia heeft eveneens een contract, maar wordt tot de kandidaten voor het fabrieksteam gerekend als Dovizioso niet blijft. Moto2-rijder Jorge Martin heeft op zijn beurt een akkoord met Pramac Ducati, maar die transfer is officieel nog niet bevestigd.

Met medewerking van German Garcia Casanova