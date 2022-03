Aan de vooravond van het MotoGP-seizoen kon Motorsport.com melden dat Ducati op aandringen van kopman Francesco Bagnaia geswitcht is naar een ouder type krachtbron. De nieuwe versie zou volgens de vice-kampioen te agressief zijn in het overbrengen van vermogen. Bagnaia vroeg daarom om een andere specificatie, die ook tijdens de wintertesten geprobeerd werd door meerdere rijders. Het reglement schrijft voor dat coureurs uit hetzelfde team met dezelfde motorspecificatie moeten starten in de races, ook voor Jack Miller heeft de beslissing daarom gevolgen.

Volgens Tardozzi heeft Bagnaia niet gezegd dat het motorblok “verkeerd” is. “Ik weet niet waarom mensen zo beschuldigend praten over Ducati, ze proberen ons de schuld te geven”, trekt Tardozzi voor de microfoon van MotoGP.com ten aanval. “Pecco heeft niet gezegd dat het 2022-blok verkeerd is, dat hij de 2021-versie wilde. Dat is bullshit. Ik wil dit zeggen omdat we Pecco een andere specificatie hebben gegeven. Je hebt de mogelijkheid om de stijl van de coureur te managen op basis van het motorconcept dat je gebruikt. De motor die we nu gekozen hebben past beter bij de stijl van Pecco en ook Jack. De andere rijders waren blij met een andere specificatie, die hebben we gekozen. We weten dat een andere fabrikant zoals Honda in Sepang ook drie specificaties had in Sepang, waarom worden zij daar niet naar gevraagd?”

Ducati blij met vrije keuze van rijders

Pramac-rijders Johann Zarco, Jorge Martin en VR46 Ducati-coureur Luca Marini rijden dit seizoen wel met de nieuwe 2022-motorblokken. Ducati heeft door haar successen geen concessies en de ontwikkeling van het motorblok moet daarom voor de start van het seizoen bepaald worden. De blokken worden voor de start verzegeld. Wat betreft de situatie rond zijn coureurs, voegt Tardozzi toe: “Ik denk dat we blij zijn met de keuze van de rijders en ik denk dat we hen de beste mogelijkheid geven om vooraan mee te doen. We zullen zien wat het oplevert. Maar het wordt een heel lang seizoen waar heel veel motoren erg competitief zijn.”