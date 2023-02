Ducati topt MotoGP-Shakedown in Sepang, Yamaha gaat vooruit

De vijf fabrikanten in de MotoGP legden de nadruk tijdens de driedaagse test op Sepang vooral op aerodynamica. Alle teams kwamen met verschillende specificaties van de kuip in actie en bovendien werden nieuwigheden getest. Ducati is op aerodynamisch vlak altijd een voorloper geweest, Michele Pirro deed verschillende runs met licht aangepaste aerokits. Ook probeert Ducati het grondeffect te benutten, geïnspireerd op nieuwigheden die Aprilia vorig jaar introduceerde.

KTM zette tijdens de test ook vol in op aangepaste aero, hetgeen een logisch gevolg is van het aantrekken van Red Bull F1-personeel. Aprilia heeft ook gebruik gemaakt van de F1-invloeden, bijvoorbeeld met de S-duct die maandag en dinsdag uitgebreid getest werd door reservepiloot Lorenzo Savadori. Aprilia heeft dit seizoen voor het eerst een satellietteam, Savadori kwam gedurende de Shakedown met de tien aanwezige RS-GP’s in actie om ervoor te zorgen dat alle materiaal in ieder geval probleemloos werkt voordat de vaste rijders arriveren.

Voor Yamaha was de test vooral bedoeld om te bevestigen dat het op de goede weg is met de nieuwe krachtbron. Deze deed tijdens de eindejaarstest in Valencia niet wat ervan verwacht werd, maar dat bleek een operationeel probleem te zijn. Cal Crutchlow noteerde qua topsnelheid 335 kilometer per uur op het rechte stuk van Sepang. Dat is 8 kilometer per uur meer dan tijdens de test van vorig jaar en een vooruitgang van 5 kilometer per uur ten opzichte van de Grand Prix afgelopen november.

Honda ging in Sepang met Stefan Bradl door waar het eind vorige maand in Jerez gestopt was. De Duitser kwam daar al met een nieuwe RC213V in actie en die machine werd in Maleisië weer getest. Honda had twee verschillende chassis, verschillende blokken en reed voor het eerst met de uitlaat van Akrapovic, de nieuwe leverancier waar HRC recent een deal mee sloot.

Pirro noteerde dinsdag op de slotdag de snelste tijd van de Shakedown-test. Hij klokte 1.59.803 en was de enige die de 2 minuten-grens wist te slechten. De rondetijden waren overigens niet representatief tijdens de MotoGP-shakedown. Teams zijn niet verplicht om hun rijders met een transponder de baan op te sturen waarmee de tijden geregistreerd worden. Dani Pedrosa reed gedurende de test meerdere runs zonder dat het tijdregistratie het opmerkte.

Vrijdag gaat de MotoGP-actie op het Sepang International Circuit verder als de wintertest voor alle rijders van start gaat. De eerste Grand Prix vindt plaats op 26 maart.