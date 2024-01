Ducati wil MotoGP-satellietteams vrij laten racen tegen fabrieksteam

Ducati legde in 2023 opnieuw beslag op de drie wereldtitels die in de MotoGP te vergeven zijn. Vooral de strijd bij de rijders was spannen, want fabrieksrijder Francesco Bagnaia rekende pas in de laatste race definitief af met Pramac-man Jorge Martin. VR46-rijder Marco Bezzecchi voltooide de top-drie van het WK intussen op een Ducati van één jaar oud. De titelstrijd leidde afgelopen seizoen - net als in 2022 - tot suggesties dat de situatie gemanaged moest door middel van teamorders, maar daar wilde het merk uit Borgo Panigale niets van weten. Dat gaat in 2024 niet veranderen, maakt Davide Tardozzi duidelijk.

"Het is heel duidelijk. We hebben acht Ducati's die we op een eerlijke manier behandelen. Ze krijgen wat ze verdienen en in de contracten staat omschreven wat ze horen te krijgen. Ze kunnen alle data van alle andere rijders bekijken. We zullen echter nooit een satellietteam afstoppen als ze tegen het fabrieksteam strijden", zegt de teammanager van het fabrieksteam van Ducati. "Ze hebben het recht om hun best te doen en ook om alle informatie te hebben waarmee ze ons kunnen verslaan. Het is vervolgens aan ons om de beste rijders en de beste prestaties te hebben. Dat is de taak van het fabrieksteam."

Tardozzi benadrukt dat directeur Gigi Dall'Igna en Ducati de filosofie aanhangen dat alle motoren van het merk kans moeten maken op de zege. "Gigi is Ducati en hij heeft acht kansen om te winnen. Ik ben Ducati Lenovo en ik heb twee kansen om de race te winnen. Het is dus aan dit team om de anderen te verslaan", vervolgt Tardozzi. "Dit is de mentaliteit van Gigi en Ducati, dus dat pusht ons om het beter te doen, betere dingen te leveren en de rijders van de beste motorfietsen te voorzien. Martin had dit jaar geen enkel slechter onderdeel dan wij. Hij kreeg op hetzelfde moment alles wat wij ook hadden. We hebben nooit een nieuw onderdeel meegebracht zonder dat we dat ook aan Pramac konden geven."

Niet bang voor strijd tussen Ducati-teams

Deze filosofie houdt in dat de rijders vrij tegen elkaar mogen strijden en dat een van de satellietteams zodoende als winnaar uit de bus kan komen. Dat vindt Tardozzi geen probleem. "We zijn niet bang voor onze rijders en de strijd binnen de Ducati-teams, anders zouden we geen fabrieksmotoren leveren aan Pramac en winnende motoren aan de twee andere satellietteams. We delen alle data en als we bang zouden zijn, zouden we dat niet doen", aldus de voormalig Superbikes-rijder. "We hebben een andere aanpak. Dat houdt in dat we denken dat de strijd tussen de Ducati-teams voor een hoger niveau binnen Ducati zorgt. We zijn blij met zo'n interne strijd die ons meer data oplevert en onze engineers zijn blij dat ze met acht rijders acht kansen hebben om te zien wat er gebeurt op de motorfiets."