Ducati MotoGP-rijders laten controversiële innovatie links liggen

Ducati zorgde tijdens de wintertests voor opschudding in de MotoGP-paddock toen het in Sepang kwam met een apparaat dat de rijhoogte aan de voorkant van de machine kan verstellen. Eerder had Ducati al een dergelijke apparaat aan de achterkant van de machine, een verlengstuk van het holeshotapparaat. De andere vijf MotoGP-fabrikanten deden hun best om een ban op het apparaat te forceren, maar dat is tot op heden niet gelukt. In de MSMA, het samenwerkingsverband van fabrikanten, kan iets alleen veranderd worden als een stemming unaniem is. Uiteraard was dat niet het geval met de vondst van Ducati.

Diverse mensen maakten vrijdagochtend melding dat de fabrieksrijders van Ducati niet meer met het apparaat rijden. Pramac-rijder Jorge Martin gaf iets meer opheldering. “Wij werken er nog aan, ik heb een motor met en eentje zonder. In Qatar had ik het op beide motoren”, reageert Martin op een vraag van Motorsport.com. “We proberen te begrijpen waar het ons helpt, de anderen zijn er al klaar mee. Johann Zarco en ik proberen op dit moment uit te vinden waar we er iets aan hebben en hoeveel het helpt. Het is duidelijk dat er in Qatar iets mis was. Er zit veel tijd en energie in om het goed werkend te krijgen, het team heeft er al vele uren ingestoken. Wat het precies oplevert weten we nog niet. We kunnen nog geen conclusies trekken. Hopelijk zien we dit weekend meer zodat we de motor de rest van het jaar hetzelfde kunnen houden.”

Desgevraagd in de mediasessies op vrijdagmiddag wilden Jack Miller en Francesco Bagnaia niet reageren. “Ik weet dat sommigen het al niet meer gebruiken”, aldus Martin. “Enea Bastianini heeft het niet, hij rijdt op een 2021-versie van de Ducati. Het fabrieksteam en wij zijn aan het testen, maar ik weet niet hoever ze ermee zijn.” Zijn teamgenoot Zarco gebruikte het vrijdag ook nog, maar heeft niet actief gewerkt om het systeem te verbeteren. “We hebben er niets aan veranderd, we zijn bezig geweest met andere zaken. Ik heb geen veranderingen gedaan ten opzichte van Qatar, we blijven ermee bezig.”