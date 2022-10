Ducati MotoGP-coureurs gebrand op goed resultaat in Australië

Francesco Bagnaia staat op twee WK-punten van kampioenschapsleider Fabio Quartararo, maar ook Jack Miller doet weer mee. Met nog 75 punten te verdienen staat hij op 40 punten achterstand van de regerend wereldkampioen, die in Thailand een flinke oplawaai kreeg en buiten de punten eindigde. De kans dat Miller wereldkampioen wordt is niet heel groot, maar de pasgetrouwde coureur uit Townsville verkeert in blakende vorm.

“Ik ben ontzettend blij dat we terug zijn op Phillip Island en dat ik hier eindelijk mijn thuisrace mag rijden met het fabrieksteam van Ducati”, zegt Miller, de nummer vijf uit het klassement. “De laatste keer dat we hier reden was in 2019 en dit is de eerste keer dat mijn familie en vrienden me in de kleuren van de Ducati-hoofdmacht zien rijden. Daar ben ik heel trots op. We zitten in een fase waarin ik me ontzettend goed voel met de Desmosedici GP, de motor werkt uitstekend en mijn gevoel wordt nog elke race beter. Ik kan niet wachten om hier aan het weekend te beginnen en op jacht te gaan naar een mooi resultaat.”

Bagnaia behaalde dit seizoen als zes overwinningen. Daar staat tegenover dat de rijder vijf keer een nulscore noteerde. Ongekend voor een coureur die nog meedoet om de wereldtitel. Waar Bagnaia zich aan het begin van dit seizoen liet afleiden door de druk van een titelkandidaat, mag dat nu niet meer gebeuren. “Ik ben na de Thaise GP een paar dagen thuis geweest en ben nu klaar om de races in Australië en Maleisië aan te pakken”, zegt de Italiaan, die in debuutjaar 2019 op Phillip Island het beste resultaat van zijn seizoen scoorde (P4). “Het is cool om terug te zijn op Phillip Island, een heel snel circuit waar wij goed kunnen presteren. We staan nu twee punten van Quartararo, maar dat verandert niets aan onze aanpak. We zijn gefocust en moeten vanaf de eerste training werken om op zondag een gooi te doen naar de zege.”

Bagnaia weet dat hij zich geen fouten meer kan veroorloven. “Dat is belangrijker dan ooit”, geeft hij toe. “We moeten ook zien hoe het weer gaat zijn. In de laatste Grand Prix was het gevoel in de regen goed, maar we moeten voor deze race voorbereid zijn op alle omstandigheden.”