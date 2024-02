Ducati hoopt MotoGP-contract Bagnaia voor GP Qatar te verlengen

De samenwerking tussen het fabrieksteam van Ducati en Francesco Bagnaia verloopt vooralsnog goed. In de afgelopen drie seizoenen eindigde de Italiaan één keer als tweede in het kampioenschap, gevolgd door opeenvolgende wereldtitels in 2022 en 2023. De huidige overeenkomst van Bagnaia bij de Italiaanse fabrikant loopt eind 2024 af en in principe kan hij dus overstappen naar een ander merk. De vraag is echter of dat ook gaat gebeuren, want Ducati wil graag haast maken met het vastleggen van Bagnaia voor 2025 en de daaropvolgende jaren.

"We werken eraan. Het is niet eenvoudig, want een contract tekenen met een tweevoudig wereldkampioen is iets belangrijks. Daar werken we dus aan, dit is het enige wat ik kan zeggen", vertelt teammanager Davide Tardozzi over de mogelijke contractverlenging van Bagnaia. Hij hoopt dat er snel witte rook komt. "Ons doel is om het contract van Pecco voor de eerste race te verlengen. We zijn al enkele weken in gesprek met zijn management, dus we hebben er vertrouwen in dat het voor Qatar wordt afgerond."

Interesse in Moto2-talent Aldeguer

Tegelijkertijd kijkt Ducati ook alvast naar de toekomst, iets waar het merk uit Bologna ook alle ruimte voor heeft omdat het maar liefst acht motorfietsen inzet in de MotoGP. Een groot talent kan daardoor eerst bij een van de satellietteams rijpen, voordat de stap naar het fabrieksteam wordt gezet. Een van de talenten waar Ducati het oog op heeft laten vallen, is Moto2-rijder Fermin Aldeguer. Met zijn indrukwekkende reeks van vier opeenvolgende zeges eind 2023 kwam de 18-jarige Spanjaard al even in beeld bij Honda om Marc Marquez te vervangen.

Dat kwam er niet van, maar ook Tardozzi ziet het wel in hem zitten. "Fermin Aldeguer is een heel snelle jongen. Hij heeft eind vorig jaar zijn potentie laten zien en hij is ook heel jong. Ik denk dus dat iedereen aan hem denkt en probeert om een deal met hem te sluiten", aldus Tardozzi. "We zijn in gesprek en we staan er goed voor, maar er is nog niets rond. We zullen zien welke keuze hij maakt. We hebben geen contract met hem getekend, maar Aldeguer is zeker een van de rijders van de toekomst. Daarom is hij voor ons interessant."