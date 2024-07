Ducati kiest voor minder fabrieksmotoren op MotoGP-grid in 2025

Dit jaar levert Ducati motorfietsen aan vier MotoGP-teams. Naast het fabrieksteam zijn dat Gresini Racing, VR46 en Pramac. Laatstgenoemde stapt in 2025 echter over van de nieuwste Ducati-fietsen naar fabrieksmotoren van Yamaha. In principe komen daardoor twee fabrieksmotoren beschikbaar bij de Italiaanse fabrikant, die naar ofwel Gresini ofwel VR46 zouden moeten gaan. Het heeft er echter alle schijn van dat het gelukkige team zich tevreden moet stellen met slechts één fabrieksmotor, zo blijkt uit de woorden van algemeen directeur Gigi Dall'Igna van Ducati Corse. "We willen drie fabrieksmotoren inzetten en drie motoren van het voorgaande jaar. Dat is denk ik het beste en dus is dat ons doel", zegt hij in gesprek met Sky Italia.

Het is op dit moment nog onduidelijk welk team in 2025 de beschikking krijgt over een fabrieksmotor van Ducati. VR46, de renstal van zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi, wordt genoemd als de belangrijkste kanshebber. Toch houdt Dall'Igna zich nog op de vlakte over welk team het wordt: "We kunnen nu nog geen aankondigingen doen, maar dat gaat snel gebeuren." Wel is duidelijk dat Francesco Bagnaia en Marc Márquez over het nieuwste materiaal beschikken bij het fabrieksteam. Dat geldt ook voor huidige Moto2-rijder Fermín Aldeguer, die eerder dit jaar al is aangekondigd voor een MotoGP-debuut op een Desmosedici GP25. "Hij belandt bij een van de twee satellietteams", stelt Dall'Igna cryptisch. "Jullie zullen het binnenkort weten."

Na de bevestiging van Álex Márquez bij Gresini zijn vier van de zes plekjes bij de Ducati-teams al vergeven. Een van de huidige rijders van het Italiaanse merk die nog niet zeker is van zijn toekomst, is Fabio di Giannantonio. De Italiaan is indrukwekkend bezig op de GP23 van VR46 en dat heeft Dall'Igna ook gezien. Hij hoopt dat Di Giannantonio, die eind 2023 moest vertrekken bij Gresini en daarna een reddingsboei vond in de vorm van VR46, ook in 2025 op een Ducati racet. "Diggia is een geweldige rijder, hij won met Ducati en hij heeft een uitstekend seizoen", aldus Dall'Igna. "Samen met Marc is hij degene die de GP23 het beste onder de knie heeft en ons doel is dat hij bij ons doorgaat, hoewel dat lastig wordt."