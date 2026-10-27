MotoGP GP van Australië

Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

Tardozzi zegt dat Marquez onterecht de schuld heeft gekregen te midden van zorgen van rijders over MotoGP’s plannen om in Qatar te racen

Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 11:18

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Davide Tardozzi heeft Marc Marquez verdedigd te midden van de onzekerheid rond het aanstaande bezoek van de MotoGP aan Qatar, waarvoor de coureurs de organisatoren van het kampioenschap hebben gevraagd garanties te geven over hun veiligheid.

De MotoGP staat voor meerdere uitdagingen nu het seizoen 2026 zijn ontknoping nadert, maar weinig kwesties lijken urgenter dan de aanstaande reis van het kampioenschap naar Qatar. Na de Grand Prix van Maleisië van dit weekend trekt de paddock naar het Lusail International Circuit voor een evenement dat tot het laatste moment onzeker is gebleven.

Het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten, waarbij de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël aan de ene kant en Iran aan de andere kant nog altijd woedt, heeft twijfel doen ontstaan over meerdere sportevenementen die in de regio gepland staan.

Zo bevestigde ASO, de organisator van de Dakar Rally, zondag wat al langer werd verwacht: de editie van 2027 van het evenement vindt niet in Saudi-Arabië plaats. In het geval van de MotoGP moest de Grand Prix van Qatar, oorspronkelijk eerder in het seizoen gepland, worden uitgesteld naar het weekend van 6 tot en met 8 november.

Naarmate de datum dichterbij is gekomen, hebben kampioenschapsfunctionarissen herhaald dat zij van plan zijn naar het circuit van Losail af te reizen, ondanks de gespannen situatie. Liberty Media, de eigenaar van MotoGP Sports Entertainment Group, heeft hetzelfde standpunt ingenomen voor de Formule 1, het andere kampioenschap van het bedrijf, waarbij de laatste twee rondes van het seizoen 2026 in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de onzekerheid, nog altijd gepland staan.

De situatie heeft vanzelfsprekend zorgen opgeroepen bij de betrokkenen in de kampioenschappen, onder wie de MotoGP-coureurs. Zoals Motorsport.com enkele dagen geleden meldde, gaven de coureurs na de Grand Prix van Indonesië achter gesloten deuren hun mening over reizen naar Qatar, waarbij driekwart van de grid tegen de reis was. Dat bracht hen ertoe om tijdens het Grand Prix-weekend van Australië op Phillip Island met kampioenschapsfunctionarissen te spreken en garanties te vragen voor het evenement in Losail, met hun veiligheid als absolute prioriteit.

Hoewel meerdere coureurs zich hebben uitgesproken tegen reizen naar Qatar, zijn velen vooral benieuwd naar het standpunt van Marquez, de negenvoudig wereldkampioen en nog altijd de invloedrijkste coureur in de koningsklasse.

Die belangstelling is vergroot door zijn recente meningsverschillen met het kampioenschap, waaronder zijn besluit om niet deel te nemen aan de kartingdemonstratierace op Motegi en zijn verzet tegen de wijzigingen in het format van het raceweekend die voor 2027 gepland staan.

Davide Tardozzi, Team Manager of Lenovo Ducati

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het was Marquez’ baas bij het fabrieksteam van Ducati, Tardozzi, die zondag in Australië inging op het standpunt van de Spanjaard over de Grand Prix van Qatar. Marquez zelf had zijn opmerkingen donderdag beperkt tot: “Over dat onderwerp geef ik voorlopig liever geen mening.”

In gesprek met Sky Sport nam Tardozzi het op voor Marquez. Hij benadrukte dat de Spanjaard niet had gezegd dat hij niet naar Qatar wilde reizen, maar de organisatoren juist had gevraagd om garanties rond de race in Losail. Hij stelde ook dat veel andere coureurs tegenover MotoGP-functionarissen hadden gezwegen, ondanks het feit dat zij eerder hadden gezegd dat zij niet naar het evenement zouden afreizen.

“Als het om Marc gaat, is hij simpelweg de meest charismatische persoon in de paddock. Veel coureurs uiten buiten die vergaderingen meningen die net zo uitgesproken zijn, of zelfs veel uitgesprokener, dan die van Marc. Maar wanneer ze een vergadering met de organisatoren bijwonen, vallen ze stil. Zo gaat dat, en het is geen groot probleem”, zei Tardozzi, strenger dan doorgaans het geval is.

“Dat gezegd hebbende wordt vervolgens alle schuld bij Marquez gelegd, omdat hij de enige is die namens alle andere coureurs het woord voert. Hij is degene die de moed heeft om te spreken, terwijl andere coureurs, zoals ik al blijf zeggen, veel hardere opmerkingen maken dan hij.

“Hij is slim genoeg geweest om te zeggen: ‘Laten we proberen een middenweg te vinden en scenario’s voor te leggen die een evacuatieplan garanderen, een plan B, en alle voorwaarden die nodig zijn om veilig te kunnen racen.’’ Dat is waar hij om heeft gevraagd.

“Maar ik herhaal het, veel andere coureurs hebben dingen gezegd die veel erger zijn en hebben daarna niet de moed gehad om die tegenover de organisatoren te herhalen. Dat stoort mij.”

De interviewer vroeg Tardozzi vervolgens waarom hij plots boos was geworden.

“Omdat ik heb gelezen dat alle schuld bij Marc is gelegd, alsof hij degene zou zijn die niet naar Qatar wil. Dat is niet het geval. Marc heeft simpelweg, net als veel andere coureurs, gevraagd om een organisatorisch veiligheidsplan - niets meer, niets minder. Hij heeft niet gezegd: ‘Ik wil niet gaan’.

“En ik herhaal, voor de derde keer, dat er coureurs zijn geweest die zeiden dat ze niet zouden gaan, maar dat vervolgens niet opnieuw hebben gezegd tegenover de organisatoren.”

Toen hij opnieuw werd gevraagd naar de opmerking die Marquez afgelopen donderdag maakte, die kon worden uitgelegd alsof de Spanjaard niet blij was met racen in Qatar, herhaalde Tardozzi zijn standpunt.

“Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor je zou kunnen denken dat het beter is om niet te gaan. Maar als de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden aanwezig zijn, waaronder een evacuatieplan en garanties dat er geen problemen zullen zijn als er iets gebeurt, dan gaan we.”

Uccio Salucci, het hoofd van het VR46-team, zei in een apart interview met Sky dat coureurs, monteurs en technisch personeel weliswaar vrij zijn om te bepalen hoe zij over reizen denken, maar dat de verantwoordelijkheid of een werknemer het evenement bijwoont bij de teams en fabrikanten ligt.

Tardozzi gaf tot besluit zijn beoordeling van de kwestie.

“Het is duidelijk dat het team degene is die een contract met de organisatoren heeft. De coureurs zijn, als u mij toestaat het zo te zeggen, werknemers in loondienst van het team. Dus hoewel de organisator heel terecht naar de meningen van de coureurs luistert, is de relatie met het team.

“Het is duidelijk dat de organisatoren bij het nemen van beslissingen de teams moeten raadplegen."

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