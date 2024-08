Ducati geeft Márquez hoop op zeges door GP23 te blijven updaten

De nieuwste versie van de Ducati Desmosedici - de GP24 - is momenteel met afstand de beste motorfiets van het veld. Het nieuwe model van de Italiaanse fabrikant is ook een stuk beter dan de GP23 van vorig jaar, waarmee de rijders van Gresini en VR46 momenteel racen. Zij hebben tot dusver nog geen races kunnen winnen, maar Ducati-topman Gigi Dall'Igna heeft goed nieuws voor ze. "Zoals altijd komt alles voort uit het begrijpen van bepaalde mechanismen en bepaalde problemen. Zodra je bepaalde dingen begrijpt, is het makkelijker om oplossingen toe te passen. Wat we aan de GP23 kunnen verbeteren, zullen we dus doen - en dat blijven we gedurende de rest van het jaar doen", vertelt de algemeen directeur aan Sky Sport Italia.

Dat houdt in dat Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi in de loop van de tweede seizoenshelft de beschikking krijgen over nieuwe ontwikkelingen voor de GP23, de motorfiets die vorig jaar in handen van Francesco Bagnaia beslag legde op de wereldtitel. Destijds wisten de rijders op een Ducati van één jaar oud, de GP22, nog enkele Grands Prix te winnen. Dat is in 2024 nog niet gebeurd met de GP23, al hebben de gebroeders Márquez en Bezzecchi wel podiumplaatsen behaald. Toch wordt de gehele top-drie in het kampioenschap bezet door rijders op de GP24, met Jorge Martín voor Bagnaia en Enea Bastianini. Marc Márquez is op P4 de best geklasseerde rijder op het oudere model.

Dat is te danken aan de grote stap die Ducati afgelopen winter heeft gezet met de ontwikkeling van de GP24, die een veel grotere verbetering is ten opzichte van de GP23 dan de GP23 was in verhouding tot de GP22. De nieuwste motorfiets uit Bologna is op alle circuits en onder alle omstandigheden snel en dat is het resultaat van het harde werk in de fabriek, weet Dall'Igna. "We proberen altijd te werken aan de problemen en ik denk dat we goed werk hebben geleverd. We hebben de GP24 zeker verbeterd op de gebieden waar de GP23 iets zwakker was", aldus de Italiaan. "Dat is hier in Silverstone bewezen, maar ook op andere circuits. Ik moet zeggen dat de jongens thuis het heel goed hebben gedaan."