Ducati had voor het fabriekszitje naast Francesco Bagnaia meerdere keuzes, maar uiteindelijk besloot het Italiaanse merk voor achtvoudig kampioen Marc Márquez te gaan. Daardoor passeerde Ducati de veelbelovende Jorge Martín - die volgend jaar naar Aprilia gaat - en wist Enea Bastianini dus dat ook hij naar een andere werkgever moest zoeken. Door de prestaties van laatstgenoemde, die op Silverstone de dubbel pakte, zijn er nog meer vraagtekens gekomen over het besluit van Ducati om toch Márquez te promoveren. Teammanager Gigi Dall'Igna geeft toe dat het besluit altijd tot verdeeldheid zou leiden.

Dall'Igna benadrukt dat het geen makkelijke keuze was, maar staat ook open voor de kritiek die zijn team krijgt voor deze beslissing. "Ik ben heel blij voor Enea", aldus Dall'Igna na het sterke weekend van de Italiaan in Groot-Brittannië. "Helaas moesten we een rijder aanwijzen terwijl we konden kiezen uit drie opties. Maar ze hadden het allemaal verdiend om voor het fabrieksteam te rijden", legt hij uit tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. "Zoals ik altijd al heb gezegd, was het vanuit professioneel, sportief maar ook vanuit een menselijk oogpunt een heel lastige keuze. Het is duidelijk dat ik hier ook ben om kritiek te ontvangen en die accepteer ik zoals het hoort."

Ducati leek Martín te promoveren van Pramac, maar in Mugello was er een volledige ommezwaai doordat Ducati vreesde dat Márquez in 2025 naar een andere fabrikant zou stappen omdat hij een stap naar Pramac niet zag zitten. Márquez zal dus naast Bagnaia rijden, Martín zal volgend jaar Aprilia vertegenwoordigen terwijl Bastianini naar KTM gaat. Bastianini heeft nog een relatief goede band met Ducati, al vroeg hij zich op Silverstone openlijk af waarom hij niet nog een jaar heeft gekregen bij het fabrieksteam. "Ik snap de keuze van Ducati niet, want ze hebben twee rijders verloren in de vorm van Jorge en mijzelf. Maar ik accepteer de beslissing."

Het besluit van Ducati heeft ook al tot kritiek geleid van MotoGP-legende Valentino Rossi. "Ik begrijp het nog steeds niet. Alles leek erop te wijzen dat ze Martín zouden aantrekken", zei de Italiaan tegen L'Équipe. "Het is normaal dat de rijders zich verraden voelen. Van het ene op het andere moment konden ze er niet meer op rekenen, dus het verbaast me niet dat ze de keuze voor Márquez een grote grap vinden."