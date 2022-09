Ducati maakt verdeling motoren voor 2023 bekend

Nu Ducati de acht rijders voor het aankomende MotoGP-seizoen kent, kwam in aanloop naar de Grand Prix van Aragon de vraag op welke motoren de rijders in de satellietteams tot hun beschikking zouden krijgen. Het fabrieksteam heeft vanzelfsprekend de beschikking over het nieuwste materiaal, al besloot Francesco Bagnaia voor de start van het seizoen in Qatar om de nieuwste krachtbron te laten voor wat het is en met een hybride van 2021-2022 in actie te komen.

Het testwerk van het 2022-motorblok kwam daardoor volledig bij Pramac Ducati te liggen. Dat team wordt als een B-team en laboratorium gezien voor de hoofdmacht. Johann Zarco is een veredelde testrijder en Jorge Martin heeft in zijn deal voor een langer verblijf bij Pramac ook afgedwongen dat hij de meest actuele machines krijgt.

Luca Marini heeft dit seizoen ook de GP22, het management van Ducati heeft VR46 donderdag laten weten dat hij volgend seizoen met diezelfde motor moet gaan rijden. Marco Bezzecchi, die in Assen het eerste podium voor VR46 pakte, krijgt ook een 2022-model. Bij Gresini Racing krijgen Fabio di Giannantonio en nieuwkomer Alex Marquez ook een GP22.