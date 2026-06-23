Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

MotoGP
De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP
Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi

MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi
MotoGP

Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

Met een nieuw tweejarig contract blijft Marquez tot eind 2028 bij Ducati

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Ducati heeft de contractverlenging van Marc Márquez voor de MotoGP-seizoenen 2027 en 2028 officieel bevestigd.

Nu de Concorde-overeenkomst definitief is afgerond – na een vertraging op de rijdersmarkt voor 2027 – heeft Ducati dinsdag de eerste stap gezet om de regerend kampioen de komende twee seizoenen in het rood te houden.

Het bericht waarin wordt bevestigd dat Márquez aanblijft als de belangrijkste coureur van de fabrikant uit Borgo Panigale is de eerste in wat naar verwachting een reeks aankondigingen zal zijn in de komende uren en dagen. Ducati zal naar verwachting binnenkort de komst van Pedro Acosta aan de andere kant van de garage bevestigen, waarbij de twee Spanjaarden vanaf volgend seizoen een veelbelovend en explosief duo zullen vormen.

De contractverlenging van Márquez komt op een moment dat de Catalaanse coureur zijn beste periode van het seizoen beleeft, na twee opeenvolgende overwinningen in Hongarije en afgelopen zondag in Brno. Daar liet hij doorschemeren dat het herstel van zijn geblesseerde rechterschouder – die iets meer dan een maand geleden voor de zevende keer is geopereerd – goed verloopt.

Ondanks speculaties vanuit sommige hoeken dat de vertraging bij de bekendmaking van zijn toekomst duidde op twijfels over het voortzetten van zijn racecarrière, heeft Motorsport.com vernomen dat de overeenkomst tussen de coureur met startnummer #93 en Ducati al maanden geleden werd gesloten. De belangrijkste reden om dit geheim te houden ligt in de onderhandelingen tussen de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), de promotor van het kampioenschap, en de fabrikanten en teams die in de serie deelnemen.

De contractverlenging volgt op een gedenkwaardig eerste seizoen voor zowel Ducati als Márquez, die een van de meest opmerkelijke comebacks in de sportgeschiedenis voltooide door zijn negende wereldtitel – zijn zevende in de MotoGP – te veroveren na een droogte van vijf jaar, van 2020 tot en met 2024.

Na onderhandelingen over een vervroegde vertrekregeling bij Honda, waarmee hij overeenkwam het contract te beëindigen dat hem tot en met 2024 aan de club zou hebben gebonden, sloot de coureur uit Cervera zich aan bij Gresini. Die stap diende als springplank naar het fabrieksteam van Ducati, waar hij vervolgens 11 Grand Prix-overwinningen en 14 sprintzege behaalde, met 10 dubbele overwinningen, waarvan zeven op rij.

Marquez zal 35 worden terwijl hij de kleuren van Ducati draagt, mits zijn fysieke conditie hem in staat blijft om te racen. Zoals bij elke langetermijnovereenkomst is het zeer waarschijnlijk dat het contract clausules bevat die beide partijen in staat stellen om in geval van onvoorziene omstandigheden overeenstemming te bereiken over een vroegtijdige beëindiging.

Marc Marquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto door: Ducati Corse

"Ik ben rood", verklaarde Márquez in het officiële persbericht van Ducati dat dinsdagochtend werd gepubliceerd.

"Ik ben oprecht blij met deze nieuwe overeenkomst met het Ducati Lenovo Team en dat ik deel mag blijven uitmaken van deze familie. Toen ik besloot om bij Ducati aan de slag te gaan, was ik ervan overtuigd dat dit het meest competitieve project was. Ze geloofden in mij en we hebben een relatie opgebouwd die gebaseerd is op vertrouwen en hard werken.

"Met deze contractverlenging hebben ze deze toewijding nogmaals bevestigd, door mijn tijdschema te respecteren en mij de gemoedsrust te geven die ik nodig had om de juiste beslissing te nemen.

"In ons eerste jaar samen streden we om de titel en wonnen we die: een onschatbaar resultaat dat bevestigt dat de weg die we hadden gekozen de juiste was.

"Ik blijf racen omdat ik van deze sport houd en nog ambitieuzere doelen wil bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste plek is om dat te doen. Zolang ik hier ben, zal ik alles geven om de toekomst rood te kleuren”, aldus de coureur, die momenteel vierde staat in het kampioenschap, 40 punten achter leider Marco Bezzecchi.

De meervoudig wereldkampioen werd ook geprezen door Ducati-algemeen directeur Gigi Dall’Igna.

"Vertrouwen: de relatie tussen Ducati en Marc begint hier", zei Dall’Igna. "Hij zocht ons als eerste op, koos vervolgens voor ons, en vandaag kunnen we met plezier zeggen dat we een toekomst plannen – die roder is dan rooskleurig – samen.

"Marc heeft bij de keuzes die zijn ervaring bij het Ducati Lenovo Team hebben bepaald, altijd zijn passie, zijn motivatie en zijn oprechte competitieve instelling boven alles gesteld. Hij stelde zijn vertrouwen in het hele team: dit vervulde ons met trots en motiveerde ons om altijd alles te geven om hem te ondersteunen.

"Als ingenieur heeft het werken met Marc grote indruk op me gemaakt. Hij heeft de Desmosedici GP tot topprestaties gebracht door elk onderdeel te optimaliseren. De ambities blijven onveranderd, en ik ben blij dat ik, zowel op sportief als op persoonlijk vlak, samen met Marc een nieuw hoofdstuk in dit Ducati-verhaal mag beleven."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

MotoGP
De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP
Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?
Vorig artikel MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP
Volgend artikel De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

Beste reacties
Meer van
Oriol Puigdemont

Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Hoe Moreira zich richting een Honda-fabriekszitje rijdt

MotoGP
MotoGP
Hoe Moreira zich richting een Honda-fabriekszitje rijdt

Honda HRC wijst Kawase aan als opvolger van Puig als teammanager

MotoGP
MotoGP
Honda HRC wijst Kawase aan als opvolger van Puig als teammanager
Meer van
Marc Márquez

Marc Márquez tempert verwachtingen na eerste zege: "Niet klaar voor titelstrijd"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Marc Márquez tempert verwachtingen na eerste zege: "Niet klaar voor titelstrijd"

Marc Márquez na 100e zege: "Hoop dat dit mijn laatste comeback is"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Marc Márquez na 100e zege: "Hoop dat dit mijn laatste comeback is"

Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"
Meer van
Ducati Team

Alles wat je moet weten over de eerste officiële MotoGP-test met Pirelli-banden

MotoGP
MotoGP
Alles wat je moet weten over de eerste officiële MotoGP-test met Pirelli-banden

Pirelli probeert geen ‘Márquez-band’ te ontwikkelen voor MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Pirelli probeert geen ‘Márquez-band’ te ontwikkelen voor MotoGP 2027

MotoGP-plan met één motor per rijder zorgt voor verdeeldheid

MotoGP
MotoGP
MotoGP-plan met één motor per rijder zorgt voor verdeeldheid