Ducati maakt line-up 2021 bekend: Bagnaia naar fabrieksteam

Francesco Bagnaia maakt volgend seizoen de overstap naar het Ducati-fabrieksteam. Na een moeilijk debuutseizoen maakte de Moto2-wereldkampioen van 2018 veel indruk in de eerste fase van dit seizoen. In Jerez lag hij op podiumkoers toen de machine de geest gaf. Nadat hij zijn scheenbeen brak in een trainingscrash op Brno lag hij enkele weken uit de roulatie, maar Bagnaia kwam sterk terug en stond tijdens de GP van San Marino op het podium. Een week later reed hij lang op kop tijdens de GP Emilia-Romagna, maar ging hij vanuit leidende positie onderuit. Bagnaia blijft dus de teamgenoot van Jack Miller, die eerder dit jaar al aangekondigd werd bij de hoofdmacht van Ducati. Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci vertrekken zoals eerder bekendgemaakt aan het eind van dit seizoen bij de renstal.

Met het aantrekken van beide Pramac-rijders moest Ducati op zoek naar een volledig nieuwe line-up voor dat team. Motorsport.com kon begin dit jaar al melden dat de keuze gevallen was op Jorge Martin. De Moto2-rijder kon in dat stadium echter nog niet aangekondigd worden vanwege zijn contract bij KTM. Martin werd in 2018 wereldkampioen in de Moto3 en maakte een jaar later succesvol de overstap naar het tweede niveau. In 2019 scoorde hij twee podiums, begin dit seizoen schreef hij in Oostenrijk voor het eerst een Moto2-race op zijn naam. Na een positieve coronatest heeft Martin twee races gemist en keerde afgelopen weekend terug met een DNF in Barcelona waardoor hij in de titelstrijd de aansluiting kwijtgeraakt is. Toch wordt de Spanjaard gezien als een van de grootste talenten van dit moment.

Martin krijgt bij de renstal van Paolo Campinoti gezelschap van de ervaren coureur Johann Zarco. De Fransman wist eind vorig jaar een Ducati-contract te versieren toen hij op staande voet vertrokken was bij Red Bull KTM. Zarco's dagen in de MotoGP leken geteld, maar de Fransman was voor de heren uit Bologna een interessant doelwit aangezien hij ervaring had op de Yamaha, KTM en ook de Honda (drie invalbeurten eind 2019). Zarco reed dit seizoen met ondersteuning van Ducati bij Avintia Racing, maar heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij vanuit dat team graag een stap hogerop wil maken. Zarco zette die woorden kracht bij door in Brno een pole-position te scoren en vervolgens op het podium te eindigen. Beide Pramac-rijders krijgen volgend seizoen de beschikking over de nieuwste versie van de Ducati-machine.

“De racerij is een telkens evoluerende technologische tak, een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf”, reageerde Ducati CEO Claudio Domenicali op het nieuws. “Het is essentieel dat we blijven investeren in de ontwikkeling en niet bang zijn om te innoveren en te vernieuwen om succesvol te zijn. Daarom ben ik zeer verheugd met de komst van jonge en getalenteerde rijders die ons in de toekomst mee kunnen nemen en gedreven zijn om beter te worden. Jack Miller en Pecco Bagnaia hebben dat dit jaar laten zien, ze kunnen het potentieel uit de Desmosedici GP-machine halen en krijgen daarom deze kans. De transitie van het Pramac Racing Team naar het officiële team, waar ze beide opgegroeid zijn, is het bewijs van een efficiënte samenwerking tussen ons team en dat van Paolo Campinoti, waar ik mijn dank voor uit wil spreken. Ik weet zeker dat zijn team volgend jaar het maximale gaat presteren met twee nieuwe rijders: Johann Zarco en Jorge Martin.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de rijders van Avintia Ducati bekend worden gemaakt. Enea Bastianini heeft eerder aangegeven dat hij een contract bij Ducati getekend heeft, het is echter nog niet duidelijk met wat voor machine hij dat gaat doen. Wel lijkt alles er nu op dat hij bij Avintia gaat rijden. De positie van Tito Rabat bij dat team staat overigens ook ter discussie, ondanks dat de Spaanse routinier een doorlopend contract heeft tot het eind van 2021. Ducati zou naar verluidt ook interesse getoond hebben in Moto2-kampioenschapsleider Luca Marini, maar om die rijder daadwerkelijk binnen te halen moet het contractbreuk plegen met Rabat. Naar verwachting zal de invulling van Avintia Ducati op korte termijn bekend worden gemaakt.