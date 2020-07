Ducati: Lorenzo heeft zichzelf aangeboden voor 2021

Ducati heeft Jack Miller reeds vastgelegd, maar voor het tweede zitje is nog niemand aangewezen. Normaal gesproken zou Andrea Dovizioso die plek in moeten vullen, maar de gesprekken tussen de vicekampioen en zijn werkgever over eventuele contractverlenging lopen niet bepaald voorspoedig. Het team heeft nu aangegeven dat het tot augustus gaat wachten met het beslissen over de line-up voor volgend seizoen. Logischerwijs zijn verschillende coureurs in verband gebracht met een overstap naar Ducati. Ook Lorenzo heeft zichzelf aangeboden, gaf Tardozzi toe. De teammanager deed de gesprekken met de voormalig wereldkampioen echter af als een ‘vriendelijk praatje’.

In gesprek met BT Sport zei Tardozzi: “Jorge heeft zichzelf aangeboden. Het is duidelijk dat hij natuurlijk een hele goede band heeft met [Ducati’s algemeen manager] Gigi Dall’Igna. Toen hij zijn verjaardag vierde sprak hij met Gigi en toen heeft hij zich waarschijnlijk iets in z’n hoofd gehaald. Maar tot nu toe was het alleen een vriendelijk praatje, er is niets serieus en we zullen pas na de races in augustus een beslissing nemen.”

Cal Crutchlow gaf eerder in gesprek met Motorsport.com aan dat hij met Ducati gesproken heeft over een eventueel zitje voor 2021. Volgens Tardozzi staat de deur voor “snelle rijders” waaronder Crutchlow altijd open. “De deur staat open voor snelle rijders, Cal is een van de snelle rijders. We hebben nog geen beslissing genomen. We willen wachten, we hebben geen haast en onze rijders hebben ook geen haast. We hebben de kans om een paar races te wachten tot het eind van augustus. Dan kunnen we de situatie evalueren en dan weten we wat we in 2021 gaan doen.”

Dovizioso’s manager Simone Battistella gaf recent aan dat de rijder bereid is om er een jaar tussenuit te gaan als er geen akkoord bereikt kan worden met Ducati. Realistisch gezien kunnen beide partijen het beste met elkaar doorgaan, erkent ook Tardozzi. “We gaan in gesprek omdat Andrea wil wachten, wij hebben geen haast”, aldus Tardozzi. “Andrea heeft ook geen haast. Het is duidelijk dat doorgaan de beste optie voor ons beiden is, voor Andrea om op een competitieve motor te zitten, maar ook voor ons om een competitieve rijder te hebben. We hebben veel gesprekken gevoerd om voor 2020 tot een deal te komen. We zijn tot een akkoord gekomen over een gereduceerd salaris voor dit jaar, dat is nu klaar. In de toekomst zullen we praten over de toekomst.”

Met medewerking van Lewis Duncan