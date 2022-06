Ducati: "Zarco rijdt 99% zeker ook volgend jaar bij Pramac"

Johann Zarco komt sinds 2020 uit voor Ducati. Na een jaar bij Esponsorama Racing stapte hij over naar Pramac Racing. Overwinningen met Pramac zaten er tot op heden nog niet in, maar wel zes podiumplaatsen en twee pole-positions. Bij Ducati zijn ze tevreden met de prestaties van de Fransman, die voor aanvang van de Catalaanse Grand Prix op de vijfde plaats staat in de WK-tussenstand. Zarco eindigde dit jaar als derde in Indonesië en werd tweede in Portugal. De afgelopen drie wedstrijden sloot hij af op de vijfde (Frankrijk), vierde (Italië) en derde (Catalonië) plek.

Paolo Ciabatti liet op de grid in Barcelona blijken dat het met de contractbesprekingen met Zarco wel goed zit. "Het goede nieuws is dat Johann Zarco bij het Pramac-team rijdt in 2023. Het is nog niet officieel bekend gemaakt, maar we zitten bij de onderhandelingen in een afrondende fase. De kans is 99% dat Johann daar blijft volgend jaar. Hij past daar erg goed." Zarco werd in 2015 en 2016 wereldkampioen in de Moto2. Hij reed daarna voor Tech 3 Yamaha, KTM en LCR Honda in de MotoGP.

Fabrieksteam

Volgens de topman van Ducati ligt de situatie anders bij het fabrieksteam. Daar is nog een zitje beschikbaar. In februari ondertekende Francesco Bagnaia al een nieuwe tweejarige deal. Het contract van Jack Miller loopt aan het einde van dit seizoen af. Gresini-rijder Enea Bastianini en Pramac-coureur Jorge Martin, beiden uitkomend met Ducati, worden genoemd als zijn opvolger. "Daar is het nog niet zeker", aldus Ciabatti over wie de teamgenoot van Bagnaia wordt. "We hebben altijd gezegd dat we zowel Bastianini als Martin bij Ducati willen hebben, dat zal het geval zijn. Zij blijven in 2023 en 2024 bij ons. We moeten nog een beslissing nemen wie onze fabrieksrijder zal zijn."