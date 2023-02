Na drie MotoGP-seizoenen bij Repsol Honda en LCR Honda had Alex Marquez een andere omgeving nodig om zich verder te ontwikkelen. Na een veelbelovend debuutseizoen was de jongere broer van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez niet zichzelf in de jaren bij LCR. Met het vertrek bij Honda viel er een last van zijn schouders en was hij bovendien klaar met de minste motor op de grid. Hij heeft die machine ingewisseld voor de beste motor op de grid, bij Gresini Ducati tekende hij een contract en stapt hij dit seizoen op de verbeterde Ducati GP22. Het is de machine die vorig jaar in handen van Francesco Bagnaia naar de wereldtitel gereden werd.

De kennismaking van Marquez met de Ducati verliep bijzonder goed. Tijdens de Sepang-test eindigde hij op de negende plek en was hij drie tienden sneller dan zijn oudere broer op de Honda. Dat geeft de Spanjaard vertrouwen, maar is ook in het oog gesprongen bij het management van Ducati. Zij geloven dat Marquez zichzelf opnieuw kan uitvinden en dit jaar tot de vaste rijders in de top van het klassement kan behoren. De in Cervera geboren coureur werd niet voor niets Moto3-wereldkampioen in 2014 en voegde in 2019 ook de Moto2-titel toe aan zijn palmares, vindt sportief directeur Paolo Ciabatti.

“Na een moeilijke periode bij Honda rijdt hij nu weer op een motor die het gewoon doet en dat gaat hem enorm motiveren om te laten zien waartoe hij in staat is”, zegt Ciabatti. “Hij heeft twee wereldkampioenschappen gewonnen. Het is natuurlijk niet makkelijk om broer te zijn van een alien als Marc, het kan nog moeilijker zijn om samen met hem bij één team te rijden. Maar bij Gresini zullen ze goed voor hem zorgen.”

Ciabatti’s collega Davide Tardozzi, de teammanager van de Ducati-hoofdmacht in MotoGP, doet er nog een schepje bovenop: “Dit jaar gaat duidelijk worden waarom Alex tweevoudig wereldkampioen is”, zegt hij. “We zijn heel blij met het voorseizoen dat hij tot nu toe draait. We geloven dat onze motor een aantal van zijn sterke punten kan verbeteren. Alex is heel goed in de regen en in wisselende omstandigheden, dat is onze motor ook. Ook denken we dat hij meer potentie in het remmen heeft en de bochten meer kan aanvallen.”

Na vier dagen gereden te hebben in Sepang, denkt Marquez dat er nog ruimte voor verbetering is voordat het seizoen volgende maand begint met de Grand Prix van Portugal. Nu is echter al duidelijk dat Marquez zijn vertrouwen hervonden heeft. “In de slechte tijden bij Honda vroeg ik mezelf wel af of ik het kon”, aldus Marquez. “Soms leek het alsof ik vergeten was hoe ik moet rijden. Maar die momenten zullen me nu alleen maar helpen om een betere coureur te worden.”