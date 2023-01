Jarenlang werkte Dall’Igna met één doel en dat werd in 2022 vervuld: wereldkampioen worden in de MotoGP. Francesco Bagnaia werkte een ongelukkige eerste seizoenshelft af, ging vaak onderuit en moest tot aan de start van het seizoen nog werken aan de ontwikkeling van de machine. Toen de bal eenmaal begon te rollen, denderde Bagnaia over alles en iedereen heen. Hij werd zodoende de opvolger van Casey Stoner, die in 2007 de laatste wereldkampioen in Italiaanse dienst werd. Dall’Igna voltooide daarmee zijn levenswerk, maar is geenszins van plan om nu achter de geraniums te gaan zitten.

De volgende stip aan de horizon is titelprolongatie met Bagnaia, onthulde hij tijdens de teampresentatie in Madonna di Campiglio. “Dat is een enorme uitdaging en de statistieken onderschrijven dat”, zegt Dall’Igna. Slechts twee coureurs slaagden er sinds de start van het MotoGP-tijdperk in 2002 in om hun titel te verdedigen: Valentino Rossi en Marc Marquez. “Er zijn rijders die het gelukt is, maar dat geldt ook voor het team. Het is lastig, maar we houden wel van een uitdaging en we zijn hier om er vol voor te gaan. We zijn de wereldkampioen, maar we staan met beide benen op de grond en zijn bescheiden. Dat is een belangrijke kwaliteit in de sport en in het leven.”

Acht jaar na zijn komst bij Ducati zette Dall’Igna de kroon op het werk. In al die jaren stond Ducati bekend als de meest innovatieve constructeur van de MotoGP. Dat zorgde er de afgelopen jaren voor dat Ducati een streepje voor had op de concurrenten, die vaak in de achtervolging moesten. “We hebben veel geïnnoveerd en hebben de techniek van de MotoGP waarschijnlijk veranderd”, aldus Dall’Igna. “Er waren ook jaren dat we in de achtervolging waren. Onze concurrenten waren sterker en we moesten risico nemen om erbij te komen.”

Dat ging in 2022 nog mis. De coureurs waren tot aan de eerste race in Qatar aan het werk met de ontwikkeling van de GP22 en kwamen niet goed beslagen ten ijs bij aanvang van het seizoen. “De afgelopen jaren hebben we geleerd dat het soms ook wel handig is om iets langzamer te werken, dat kan onze prestaties helpen”, zegt Dall’Igna. Stilstand kan hij zich echter niet veroorloven. Bagnaia noemde de GP23 meer een evolutie van het vorige pakket dan een revolutie. “We hebben een aantal nieuwigheden voor de GP23 en sommige zijn voor de presentatie al op de motor gemonteerd. Andere dingen komen in Sepang pas aan het licht. Het zal geen teleurstelling zijn als we sommige dingen niet bruikbaar achten, op papier zien we verbetering.”