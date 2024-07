Ducati wijst huidige crewchief Bastianini toe aan Márquez voor 2025

Ducati heeft Marco Rigamonti gekozen als crewchief van Marc Márquez voor zijn overstap naar het fabrieksteam in de MotoGP in 2025, zo heeft Motorsport.com vernomen. De in Lombardije geboren technicus, die momenteel crewchief is van Enea Bastianini, krijgt de leiding over het team dat verantwoordelijk is voor de Desmosedici GP25 waarmee Márquez in 2025 gaat racen. In 2017 en 2018 vervulde Rigamonti deze rol in de garage van Andrea Iannone bij Suzuki, alvorens hij terugkeerde bij Ducati voor het team bij Pramac. Daar werd hij de crewchief van Johann Zarco.

Afgelopen weekend, op Assen, verscheen Márquez voor het eerst in het openbaar sinds Ducati bekendmaakte dat het voor hem had gekozen boven Jorge Martín. De Catalaan onthulde eveneens dat Javi Ortiz, de enige monteur die hij meenam van zijn stint bij Honda en met wie hij een hechte band heeft, hem ook zal volgen naar het Ducati-fabrieksteam.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com heeft begrepen dat Mattia Sereni, zijn huidige elektronica-ingenieur en een van de Gresini-medewerkers, hem ook zal volgen. Ducati heeft Rigamonti al ingelicht over zijn nieuwe taken als crewchief van de gepromoveerde fabrieksrijder. Sinds Márquez bij Gresini werkt na zijn vertrek bij Honda, werkt hij samen met Frankie Carchedi, de ingenieur die in 2020 Joan Mir hielp om wereldkampioen te worden met Suzuki. Carchedi heeft een rechtstreeks contract met de renstal uit Faenza.

In Assen vertelde Márquez het volgende over de samenstelling van zijn nieuwe crew: "De mensen die de leiding hebben bij Ducati zullen de crewleden toewijzen die zij het meest geschikt voor mij achten, om ervoor te zorgen dat mijn prestaties zo goed mogelijk zijn", aldus de achtvoudig wereldkampioen. De aanstelling van Rigamonti maakt een einde aan de geruchten dat de Spanjaard herenigd zou kunnen worden met Santi Hernandez, die zijn technisch manager was voor zeven van de acht wereldtitels die hij heeft gewonnen. Hernandez zal hoogstwaarschijnlijk zijn werk in de Honda-garage van Mir voortzetten.