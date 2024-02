Bagnaia slecht magische grens op laatste dag MotoGP-test Sepang

Op de tweede dag van de test in Sepang werd er al sneller dan ooit gereden. Vijf rijders doken toen al onder het officiële ronderecord van Francesco Bagnaia, al bleef snelste man Enea Bastianini net boven de grens van 1 minuut en 57 seconden. Diverse rijders voorspelden daarna al dat die barrière op de slotdag van de test mogelijk wel geslecht zou worden en dat gebeurde al vroeg op de dag. De derde en afsluitende dag van de MotoGP-test was nog geen half uur oud toen Bagnaia met een geweldige ronde tot 1.56.682 kwam. Hij werd daarmee de eerste van vier rijders die een 1.56'er op de klokken zette.

Aan het einde van de testdag bleek de 1.56.682 ook de snelste tijd van de dag te zijn, waardoor Bagnaia de eerste collectieve wintertest met een goed gevoel afsluit. Dat zal in algemene zin gelden voor Ducati, want op de ranglijst bezette de Italiaanse fabrikant de eerste vier posities. Op anderhalve tiende van Bagnaia klokte Jorge Martin de tweede tijd, op de voet gevolgd door Enea Bastianini en Alex Marquez. De Gresini-rijder was zodoende de enige rijder op een Ducati GP23 die onder de 1 minuut en 57 seconden dook. Aleix Espargaro noteerde de vijfde tijd op de laatste testdag in Maleisië, gaf iets meer dan vier tienden toe op Bagnaia en wist de magische grens zodoende net niet te slechten.

Espargaro mengde zich met zijn vijfde tijd in het Ducati-feestje, want ook op de posities zes en zeven eindigden rijders van het merk uit Bologna. Na twee ietwat moeizame testdagen verbeterde Marc Marquez zich op de laatste dag sterk, om zo op een kleine zes tienden als zesde te eindigen. VR46-rijder Fabio di Giannantonio sloot aan op de zevende positie en was nipt sneller dan Pedro Acosta, die ook op de derde testdag weer liet zien dat hij het tempo goed kan volgen. Hij was ook de snelste rijder op een KTM. Joan Mir bezorgde Honda een plekje in de top-tien door de negende tijd te rijden op donderdag, terwijl Brad Binder op een kleine acht tienden achterstand als tiende eindigde. Daarmee hield hij Fabio Quartararo, de beste Yamaha-rijder, net buiten de top-tien.

Aleix Espargaro was zowel over één ronde als over een langere stint snel onderweg. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De meeste snelle tijden werden donderdag al in de eerste twee uur van de dag gereden, toen de omstandigheden op de baan het beste waren. Daarna bleven de rijders gewoon hun ronden afwerken om de nodige data te vergaren over hun vernieuwde motorfietsen. Dat leverde ook diverse crashes op. Mir was in de laatste bocht een van de eersten, terwijl Di Giannantonio in bocht 9 onderuit ging. Voor Maverick Viñales, die niet verder kwam dan de twaalfde tijd, waren er in de slotfase juist technische problemen. Hij moest zijn Aprilia daardoor in bocht 12 langs de baan parkeren.

In de middagsessie werkten diverse rijders op gebruikte banden een simulatie van een sprintrace af. Over een stint van negen ronden was het Bastianini die zich de snelste toonde met een totaaltijd van 17.44.591. Martin gaf nog geen halve seconde toe en was daarmee de op een na snelste, met Espargaro op een kleine twee seconden op de derde stek. Een seconde achter de Aprilia-rijder volgde verrassend Acosta, die twee tienden van een seconde sneller was over een stint dan regerend wereldkampioen Bagnaia.

De MotoGP-wintertest in Sepang zit er nu op. Op 19 en 20 februari vinden de laatste twee testdagen plaats in Qatar, waar op 10 maart ook de eerste Grand Prix van 2024 wordt verreden.

Uitslag MotoGP-test Sepang - donderdag