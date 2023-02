Ducati sloot het seizoen af met veruit de beste MotoGP-motor. Dat de fabrikant vrijdag goed uit de startblokken kwam tijdens de eerste wintertest van het nieuwe seizoen, was dan ook niet verwonderlijk. Marco Bezzecchi klokte tien minuten voor het eind van de sessie de snelste tijd. De 1.58.470 was genoeg voor P1 op de eerste dag van de test. In de slotminuten slaagde Maverick Viñales erin zich tussen de Ducati’s in de top-vijf te rijden. De Aprilia-man kwam tot 1.58.600 op een evolutie van de 2022 RS-GP. Daarna was het weer Ducati dat de klok sloeg: Enea Bastianini eindigde op de derde plek voor Jorge Martin en regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. De Italiaan kwam vrijdag voor het eerst met zijn nieuwe startnummer 1 in actie.

De tweede fabrieksmachine van Aprilia eindigde op de zesde plek: Aleix Espargaro piloteerde de motor in zijn 44ste rondgang over het Sepang International Circuit naar een 1.58.941. Ducati-rijders Johann Zarco, Fabio di Giannantonio en Alex Marquez eindigden daarachter. Marquez blies gedurende de testdag nog een Ducati-krachtbron op, maar kwam later op de dag wel weer in actie. Franco Morbidelli was op de tiende plek de beste Yamaha-rijder. Het merk heeft in 2023 slechts twee motoren op de grid, Morbidelli hield oud-wereldkampioen Fabio Quartararo nipt achter zich.

Marc Marquez begon de eerste testdag voor het nieuwe seizoen met de vertrouwde 2022-motor, maar stapte al snel over op het nieuwe materiaal. De Spanjaard heeft maar liefst vier versies van de RC213V tot zijn beschikking. Op de eerste dag van de MotoGP-test in Sepang kwam hij tot de twaalfde tijd, een prestatie waar nog maar weinig conclusies aan verbonden kunnen worden. Luca Marini werd dertiende voor RNF Aprilia-rijders Miguel Oliveira en Raul Fernandez.

Jack Miller was de beste KTM-rijder op de eerste dag van de MotoGP-test: hij klokte 1.59.826. Joan Mir sloot zijn eerste werkdag met de nieuwe Honda af op de zeventiende plek, net voor oud-teamgenoot en tegenwoordig merkgenoot Alex Rins. Augusto Fernandez had tijdens de Shakedown-test al drie dagen kunnen rijden en heeft de snelheid aardig te pakken. Hij klokte 2.00.027 en eindigde nipt voor teamgenoot Pol Espargaro en KTM-fabrieksrijder Brad Binder. LCR-rijder Takaaki Nakagami was van de vaste coureurs de hekkensluiter.

Testrijders Katsuyuki Nakasuga en Stefan Bradl kwamen ook in actie tijdens de eerste testdag. Nakasuga loste Cal Crutchlow af, hij reed 58 ronden. Stefan Bradl reed slechts drie ronden.

Een vijftal coureurs ging vrijdag op de eerste dag van de test onderuit. Debutant Fernandez beleefde zijn eerste valpartij in de MotoGP. Ook Bezzecchi, Espargaro en Oliveira gingen op enig moment tegen de vlakte. Alle crashes waren zonder erg.

Zaterdag gaat het testwerk voor de MotoGP-teams verder. Het circuit opent om 10.00 uur lokale tijd, 03.00 uur onze tijd.

Uitslag: MotoGP-test in Sepang - Dag 1

Pos. Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:58.470 0.000 54/55 2 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:58.600 0.130 65/67 3 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:58.732 0.262 42/54 4 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.737 0.267 21/67 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:58.857 0.387 23/58 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:58.941 0.471 44/49 7 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:58.966 0.496 46/56 8 49 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP™ 1:59.021 0.551 45/47 9 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:59.036 0.566 47/53 10 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.118 0.648 54/59 11 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.422 0.952 47/58 12 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:59.424 0.954 23/58 13 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:59.469 0.999 21/50 14 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:59.730 1.260 39/50 15 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:59.813 1.343 52/54 16 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:59.826 1.356 48/53 17 36 Joan Mir Repsol Honda Team 1:59.832 1.362 47/53 18 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:59.963 1.493 49/66 19 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.027 1.557 23/58 20 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.078 1.608 40/58 21 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 2:00.085 1.615 18/60 22 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 2:01.204 2.734 27/49 23 81 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2:01.239 2.769 45/58 24 6 Stefan Bradl Honda 2:03.501 5.031 2/3 - 35 Cal Crutchlow Yamaha - - -