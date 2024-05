De afgelopen weken liet het management van het MotoGP-fabrieksteam van Ducati doorschemeren dat in Mugello het mogelijk bekend zou worden wie er volgend jaar naast Francesco Bagnaia op de machine zit. Meerdere coureurs worden aan het zitje gelinkt, met Marc Márquez en Jorge Martín als voornaamste kandidaten. Een vertegenwoordiger van de Italiaanse fabrikant laat weten dat een beslissing nog even op zich laat wachten. "We hebben nooit gezegd dat we het in Mugello zouden bekendmaken", aldus de vertegenwoordiger tegen de Spaanse tak van Motorsport.com. "Het enige wat we hebben gezegd is dat we vanaf Mugello contouren van de beslissing zouden hebben."

De Ducati-manager Gigi Dall'Igna zegt dat het een gecompliceerdere keuze is dan op het eerste gezicht lijkt. "Dat komt door de contracten. De beslissing komt er snel aan, maar de onderhandelingen duren langer dan we hadden verwacht", aldus de Italiaan. Sportief directeur Mauro Grasilli vult aan: "Het is net zo lastig aan als het begin van dit kampioenschap. Er is al een belangrijk deel van de fundering van de keuze gelegd en we zijn op de goede weg, maar in Mugello gaan we nog niets bekendmaken."

Volgens bronnen zou Ducati de voorkeur hebben om Martín over te hevelen naar het fabrieksteam en Márquez doorschuiven naar Pramac. Zo krijgen beide coureurs een fabrieksmotor ter beschikking. Het is echter niet zo simpel als dat. Het aantrekken van beide Spanjaarden gaat gevoeld worden in de portemonnee. Zowel Martín als Márquez is geen goedkope kracht. Om dat te compenseren speelt marketing een grote rol. Op dat gebied heeft Márquez een streepje voor. Aan de andere kant wil Ducati voorkomen dat het Martín kwijtraakt. De huidige koploper in het kampioenschap verlaat hoe dan ook aan het einde van het seizoen Pramac. Onder andere Aprilia hengelt naar zijn diensten.

Wat de keuze ook wordt, de kans dat Enea Bastianini volgend seizoen op de rode Ducati te bewonderen is, is klein. De Italiaan staat momenteel op een vierde plek in het WK, maar kan bij de komst van Márquez of Martín op zoek naar een ander zitje voor 2025.

Druk op Pramac

Als het aan Gino Borsoi - de manager van Pramac - ligt, dan is het weekend in Italië wel het ideale moment om een knoop door te hakken. Hij moet namelijk in Mugello aan Yamaha vertellen of Pramac met Ducati wil blijven werken, of dat het een satellietteam van Yamaha wil worden. Mocht Pramac de keuze maken om naar Yamaha over te stappen, dan heeft dat ook consequenties voor VR46 en Gresini. In dat geval zouden zij een satellietteam van Ducati kunnen worden en fabrieksmachines ter beschikking kunnen krijgen.