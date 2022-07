Halverwege het seizoen is Johann Zarco de hoogstgeplaatste Ducati-rijder in het kampioenschap. Hij staat derde op 58 punten van klassementsleider Fabio Quartararo. Kopman Francesco Bagnaia staat op 66 punten achterstand van diezelfde Quartararo. De fabrieksrijder noteerde in de eerste elf races maar liefst vier nulscores. Met nog negen races te gaan moet Ducati in de achtervolging als het de eerste wereldtitel sinds 2007 alsnog wil binnenhalen.

Met maar liefst acht rijders op de grid heeft Ducati altijd wel iemand vooraan rijden, maar het zorgt niet bepaald voor constante prestaties van de toprijders. “Ik moet in eerste instantie zeggen dat we op dit moment nog veel races te gaan hebben”, zegt Ciabatti. “In principe, afgezien van een paar uitzonderingen uit het verleden, houden we niet van teamorders. Natuurlijk, als het om de laatste race gaat en er is een rijder die kans maakt op de titel, dan kun je nadenken over een dergelijke strategie. Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. Nu zitten we niet in een dergelijke situatie.”

Wel bestaat er binnen Ducati een herenakkoord dat de rijders elkaar het vuur niet te heftig na aan de schenen leggen. “We delen geen teamorders uit, de enige richtlijn die we onze rijders geven is dat ze geen roekeloze acties met elkaar uit moeten halen. We weten allemaal nog wat er met Dovizioso en Iannone in Argentinië gebeurde, dat soort dingen moeten we voorkomen. Dat is het enige wat we tegen onze rijders zeggen, ze moeten de rijders van hetzelfde merk iets meer respecteren en extreme inhaalacties voorkomen als dat kan. Verder zijn ze vrij om te doen en als ze kunnen winnen, dan moet dat zeker kunnen.”

Ducati zette in 2017 nog teamorders in toen Jorge Lorenzo de beroemde ‘mapping 8’-boodschap op zijn dashboard kreeg. Hij moest toen aan de kant gaan voor Andrea Dovizioso, die om het kampioenschap vocht. Lorenzo weigerde destijds zijn positie in Valencia op te geven.