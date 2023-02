Ducati heeft geen plek voor Marquez: “Een gepasseerd station"

Marc Marquez is dit jaar voor het eerst in zes jaar volledig fit aan het seizoen kunnen beginnen. De coureur kampte jarenlang met verschillende blessures en was in 2020, 2021 en 2022 diverse malen uitgeschakeld als gevolg van een zware crash in Jerez. Na een vierde operatie van afgelopen zomer in de Verenigde Staten is Marquez eindelijk op de weg terug, maar dat is van Honda nog niet te zeggen. Het merk was in grote mate afhankelijk van de prestaties van de coureur uit Cervera en kwam in een sportieve crisis terecht toen de rijder met blessures kampte.

Tijdens de pre-season test van deze maand in Sepang probeerde Honda een eerste stap te zetten naar herstel, maar dat ging nog heel moeizaam. Sterker nog, Marquez was blijer met zijn eigen fysieke gesteldheid dan hij was met de vooruitgang die zijn werkgever boekte. Maandag is een nieuwe docuserie over Marquez verschenen en is hij open over zijn toekomst. “Deze”, wijst hij op het litteken op zijn rechterarm, “is om weer te winnen. Dat wil ik met Honda doen, maar als dat niet lukt zal ik elders kijken.” De toon van Marquez is de afgelopen weken enigszins gematigd, hij verklaarde in gesprek met Motorsport.com niet te denken aan een vertrek bij zijn huidige werkgever.

Mocht Marquez al overwegen om te vertrekken bij Honda, is het de vraag waar hij terecht kan. Ducati heeft met de sterke machine de kortste route naar een nieuwe wereldtitel, maar daar zitten ze niet op de Spanjaard te wachten. “Het is niet zo dat Ducati geen externe toprijder als Marc kan gebruiken, maar we hebben onze eigen toprijders al”, zegt Ducati's sportief directeur Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. Het team haalde in 2022 haar eerste wereldtitel sinds 2007 met Francesco Bagnaia. Verder heeft het team de beschikking over een bulk aan jonge rijders die vechten om een plek binnen de fabrieksformatie te claimen.

“Zeg nooit nooit”, gaat Ciabatti verder over het eventueel vastleggen van Marquez. “Maar Marc is 30 jaar en wij hebben rijders die vijf of zes jaar jonger zijn en ruimte hebben om te groeien. Ik denk niet dat Ducati Marc op dit moment nodig heeft en dat zeg ik met het grootste respect. We hebben al genoeg rijders die gretig zijn om een plek in de hoofdmacht te veroveren, zonder dat we Marc halen. Natuurlijk zullen we de telefoon opnemen als hij belt en een meeting wil. Maar het moment voor Marc om bij Ducati te tekenen was enkele jaren geleden, dat is nu een gepasseerd station.”