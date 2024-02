Ducati heeft geen haast met verlengen MotoGP-contract Bagnaia

Francesco Bagnaia komt sinds begin 2021 uit voor het fabrieksteam van Ducati. In het eerste jaar greep de combinatie nog net naast de wereldtitel, maar in 2022 en 2023 stelde de Italiaan het kampioenschap wel veilig. Zijn huidige verbintenis bij de Italiaanse fabrikant loopt eind 2024 en dus is hij een van de hoofdrolspelers op de rijdersmarkt voor 2025. Eerder in februari gaf Ducati echter al aan dat de gesprekken over een contractverlenging begonnen waren. Teammanager Davide Tardozzi sprak toen uit te hopen dat alles voor de Grand Prix van Qatar rond zou zijn.

Een kleine maand later is de nieuwe deal nog altijd niet beklonken, maar wel gaat het volgens Tardozzi de goede kant op. "We bespreken de laatste details met zijn manager. We hebben geen haast. Pecco is al gefocust op het kampioenschap van 2024 en de eerste race in Lusail. We proberen het zo snel mogelijk af te ronden, maar er is geen deadline", verklaart Tardozzi na de wintertest in Qatar bij MotoGP.com. "Beide partijen willen graag met elkaar verder. Pecco wil bij Ducati blijven en wij willen dat hij bij ons blijft. Het is denk ik een kwestie van tijd. We willen proberen om het zo snel mogelijk rond te krijgen, maar we hebben geen haast."

Momenteel hebben slechts vier MotoGP-rijders een contract voor 2025. Brad Binder en Pedro Acosta liggen vast bij KTM, terwijl Luca Marini en Johann Zarco een doorlopende deal hebben bij Honda. De contracten van de acht Ducati-rijders lopen eind 2024 wel af. Met onder meer Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi en nieuwe Gresini-aanwinst Marc Marquez in de gelederen belooft er een spannende strijd te ontstaan voor een plekje in het fabrieksteam. Het heeft er alle schijn van dat ze strijden om één plekje, aangezien Bagnaia dus steeds dichter bij een contractverlenging komt.