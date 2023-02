Ducati heeft geen afspraken met fabrieksrijders over status binnen team

Regerend MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia krijgt in 2023 met Enea Bastianini een nieuwe teamgenoot. Hij was Jorge Martin de baas in een onderlinge strijd voor het tweede zitje bij Ducati, dat vacant werd toen Jack Miller zijn overstap naar KTM bevestigde. Bagnaia en Bastianini hadden het in 2022 meermaals met elkaar aan de stok. Vooral in Maleisië werd dat duidelijk toen Bastianini zijn toekomstig teamgenoot de tent uit vocht terwijl Bagnaia de wereldtitel voor het oprapen had. Ducati onthield zich van het uitvaardigen van teamorders, maar de suggestie werd wel gewekt dat de twee nieuwe teamgenoten in 2023 een explosieve relatie zouden kunnen ontwikkelen. Ciabatti noemde dat destijds in gesprek met Motorsport.com een luxeprobleem.

Ciabatti laat nu in gesprek met deze website weten dat er intern geen gesprekken gevoerd zijn over de status van de beide rijders aan het begin van het seizoen. De sportief directeur verwacht dat Bastianini zich rustiger zal opstellen jegens zijn teamgenoot. “We hebben vorig jaar besproken wat opgehelderd moest worden”, zegt Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. “Enea wilde bewijzen dat hij op een officiële motor thuishoort. Nu hij die heeft is zijn mentaliteit veranderd, hij heeft begrepen dat hij moet samenwerken met Pecco. Wij zien voor ons dat ze allebei alles hebben om voor te vechten. Vorig jaar was Enea op een andere manier gemotiveerd. Ik hoop dat ik het niet verkeerd heb, maar Enea heeft meer verantwoordelijkheid en dat zal zijn instelling ook veranderen.”

Ducati sloot de MotoGP-test drie dagen lang af met de snelste tijd. VR46-rijder Luca Marini was de snelste voor kopman Bagnaia. De fabrieksrijders merkten dat de 2023-machine van Ducati nu al op het niveau zit van de GP22 waarmee de wereldtitel gewonnen werd.

Het MotoGP-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Portugal. Daarvoor wordt ook nog op dat circuit getest.