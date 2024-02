Ducati: Bastianini titelkandidaat in MotoGP 2024 na hervinden vorm

Enea Bastianini was in 2022 een van de smaakmakers door vier zeges namens Gresini Ducati te pakken, iets wat hem in 2023 de overstap naar het Ducati-fabrieksteam opleverde. De verwachtingen waren daarom hoog, maar die kon 'Bestia' niet geheel waarmaken. Na een crash in Portugal stond de Italiaan een tijdje aan de zijlijn en bij zijn terugkeer kon hij ook nog geen potten breken. Pas bij de MotoGP-race in Indonesië keerde hij weer op volle kracht terug. Zodoende gingen er zelfs verhalen dat hij wel eens vervangen zou kunnen worden door Jorge Martin, die juist bij Pramac indruk maakte. Martin liep de titel mis en blijft dit jaar bij Pramac, maar Bastianini is gewaarschuwd.

Bastianini leek zijn vorm echter te hebben hervonden bij de eerste test in Maleisië voorafgaand aan het seizoen 2024. Hij noteerde de derde tijd, achter stalgenoot Francesco Bagnaia en Martin. Ook in de long runs was Bastianini competitief en kwam hij in de buurt van de tijden van de twee Ducati-rijders. Teammanager Davide Tardozzi was positief gestemd na de test op Sepang en stelt dat Bastianini nu weer in staat is om prestaties neer te zetten die hem dat fabriekszitje opleverde.

"Enea is absoluut in de wolken, want na een heel slecht seizoen dat hij vorig jaar had - hij had moeite met het vertrouwen in de motor, alle blessures, de crash in de eerste race in Portimão - was het een zware last om op zijn schouders te hebben", zegt Tardozzi tegen de officiële site van de MotoGP. "Hij had in Maleisië een goede race, maar worstelde tot het einde in Valencia. Maar nu is hij een andere rijder. Hij is weer de Enea Bastianini die we in 2022 zagen en we hebben er echt vertrouwen in dat hij een van de titelkandidaten zal zijn."

Andere oplossingen

Waar Tardozzi erg tevreden is, waakt Bagnaia juist voor te vroege conclusies na de test. De regerend wereldkampioen benadrukt dat de data vertekend zijn, maar weet wel zeker dat teamgenoot Bastianini dit jaar vooraan zal meedoen. "Het is erg lastig om te voorspellen [wat de rangorde wordt] na een test omdat vele rijders verschillende dingen testen", zegt Bagnaia. "Ik had een goede long run, maar had ook een probleem in die long runs en was wat langzamer dan normaal. Je kunt dus zeggen dat Pecco in de long run niet zo snel was. Het is dus erg moeilijk om het af te lezen. Het hangt van de banden en veel andere dingen af. Maar ik denk dat één rijder weer competitief zal zijn en dat is Enea, want hij heeft hard gewerkt en was behoorlijk constant. Martin ook, zeker weten. Maar [Marc] Marquez had ook een goede test en verbeterde elke dag. Alex Marquez was ook competitief en heeft dat aangetoond. Het was dus een zeer competitieve test, ook voor KTM en Aprilia. Misschien zal de start van het seizoen wat opener zijn dan de afgelopen jaren."

Bastianini zelf voelde zich meer op zijn gemak op de 2024-spec van de Ducati dan op de GP23 waar hij vorig jaar mee reed. De Moto2-kampioen van 2020 was tevreden met zijn prestaties in de test en hoopt nog wat stappen te zetten richting de eerste race in Qatar. "Ik ben beter geworden ten opzichte van vorig jaar", stelt hij. "Het was voor mij belangrijk om snelle rondetijden te noteren. We hebben de 1.56 gehaald en als je dat voor de test had verteld, zou ik gezegd hebben dat het onmogelijk was. Maar we hebben het gehaald, dat is mooi. We staan klaar om te racen, maar we hebben ook nog andere oplossingen te testen in Qatar. Het is belangrijk om naar een ander circuit te gaan, om te zien hoe de motor reageert. Op dit moment werkt de nieuwe aero goed, maar we moeten het controleren, evenals de resultaten en de andere oplossingen voor de motor. Maar dit pakket is goed."