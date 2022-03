Ducati-duo heeft vertrouwen in 'hybride' motorblok voor 2022

Donderdagavond kon Motorsport.com als eerste melden dat de fabrieksrijders van Ducati besloten hebben niet de nieuwste specificatie motorblok te gebruiken. Het besluit kwam op aandringen van Francesco Bagnaia; zijn teamgenoot Jack Miller moet vanwege het reglement met dezelfde specificatie van het motorblok rijden. Ducati ontkende vrijdag dat het 2022-motorblok ‘minder’ was dan de 2021-versie, waar ze nu mee gaan rijden. Het blok uit de GP21 heeft wel degelijk een update gekregen en past beter bij de stijl van de beide coureurs.

Bagnaia onderstreepte dat vrijdagavond nog eens na de trainingen in Qatar, waar hij de tiende tijd klokte. “Het is niet waar dat we niet met de 2022-motor rijden”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “We gebruiken gewoon het beste pakket dat we tot onze beschikking hebben. Bij Ducati zeggen we vaak iets te vroeg en komt er te snel nieuws naar buiten, maar als we naar de andere motoren kijken wordt er niets gezegd. Er wordt altijd gesproken over Ducati, dat is vreemd. We hebben gewoon besloten het beste pakket te kiezen, dat is normaal. Ik heb liever deze krachtbron, ik was er in het verleden al tevreden mee en nu zeker ook. Ik ben blij en heb vertrouwen in het team dat dit motorblok de beste is om mee te werken. Het is een mix van het blok dat we vorig jaar gebruikt hebben met die voor 2022.”

"Ze steken miljoenen in dit project, waarom zouden ze niet het beste met ons voor hebben?

Gevraagd naar hetzelfde onderwerp, voegde Jack Miller toe: “Het is geen 2021 en geen 2022. Het is de beste Ducati-motor die ze voor ons gekozen hebben. Ze willen het beste voor ons, daarmee maken we een kans. Ik heb alle vertrouwen in de beslissing. Ik rijd op de motor die ik tot mijn beschikking krijg, het is wat het is. Ik klaag zeker niet. Ze investeren miljoenen in dit project en het is idioot om te denken dat ze ons niet het beste materiaal geven. Ik sta hier volledig achter. Het voelde vrijdag al heel goed. We staan dicht bij de beste rondetijd, zelfs met zo weinig tijd op het circuit.”