Ducati draait bij en promoveert Márquez in 2025, Martín vertrekt

Donderdag bracht het Italiaanse La Gazzetta dello Sport nog naar buiten dat Jorge Martín in 2025 de nieuwe teamgenoot van Francesco Bagnaia zou worden bij het fabrieksteam van Ducati. De Spanjaard, die momenteel het kampioenschap aanvoert, zou tussen de races in Montmeló en Mugello op de hoogte zijn gesteld van dat besluit. De fabrikant hoopte vervolgens dat Marc Márquez zich voor 2025 zou aansluiten bij Pramac, dat volgend jaar in principe ook beschikt over twee fabrieksmotoren van het merk. Daar kon donderdagmiddag echter een dikke streep door: "Pramac is geen optie voor mij", verklaarde Márquez namelijk aan de vooravond van de GP van Italië.

De reactie van Márquez kwam als een verrassing voor het management van Ducati, dat het hele raceweekend in contact met hem stond om naar een alternatief te kijken. De zesvoudig MotoGP-kampioen zag echter slechts twee opties: of promoveren naar het fabrieksteam van Ducati, of overstappen naar een andere fabrikant. Het merk uit Bologna vreesde hierdoor de rijder te verliezen die binnen de paddock het meeste aanzien geniet en besloot zodoende om de plannen overhoop te gooien. Márquez krijgt zodoende dus zijn zin en wordt in 2025 de teamgenoot van Bagnaia.

Martín en Bastianini openen onderhandelingen

Voor Martín zijn de druiven zuur, want hij kan promotie naar het fabrieksteam van Ducati voor het derde opeenvolgende jaar op zijn buik schrijven. De Madrileen probeerde na de reactie van Márquez in contact te komen met de top van Ducati, maar die hebben hem pas deze week weer gesproken, waarbij duidelijk werd dat hij niet naar het fabrieksteam gaat. Martín neemt nu zelf het heft in handen en heeft besloten om - in ieder geval voor de korte termijn - in te gaan op een van de aanbiedingen van andere teams en fabrikanten. KTM, Aprilia en Honda zouden geïnteresseerd zijn en zelfs een langer verblijf bij Pramac behoort tot de mogelijkheden, als het team besluit - en alles wijst daarop - om Ducati te verlaten voor een samenwerking met Yamaha.

Het andere slachtoffer van de promotie van Márquez is Enea Bastianini, de huidige teamgenoot van Bagnaia bij Ducati. Hij moet dus vertrekken en is inmiddels al in gesprek met andere geïnteresseerde partijen. Ook de Italiaan praat met KTM en Aprilia, terwijl Pramac eveneens een optie is als het team overstapt naar motorfietsen van Yamaha.