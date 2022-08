Ducati domineert in Oostenrijk, alleen Quartararo in de buurt

Na de halfdroge openingssessie op de Red Bull Ring, was het vrijdagmiddag bij aanvang van de tweede vrije training heel aangenaam op het circuit in Stiermarken. De slicks konden dus weer uit de bandenwarmers voor 45 minuten actie op de baan. Francesco Bagnaia was een van de coureur die meteen in de eerste minuten een statement maakte. De Italiaan, winnaar van de afgelopen twee races, hield zich afzijdig in de eerste sessie, maar opende de sessie met een lage 1.30'er. Ook WK-leider Fabio Quartararo kwam direct sterk voor de dag, net als Suzuki-coureur Alex Rins. Rins noteerde 1.30.321 gevolgd door een 1.30.285 van Quartararo.

Bij Yamaha is Quartararo dit seizoen met afstand de beste coureur, maar Franco Morbidelli lijkt zo langzamerhand ook stappen te maken. De Braziliaanse Italiaan sloot in de eerste helft van de sessie aan op de vijfde plek, slechts drie tienden achter zijn teamgenoot. Ook Morbidelli moest echter nog wennen aan de nieuwe chicane op het lange rechte stuk tussen de eerste en derde bocht. Hij was zijn M1 bijna kwijt, maar bleef tussen de witte lijnen. Dat kon niet gezegd van Bagnaia, die rechtdoor schoot. Zo waren er nog wel wat rijders die in de eerste volledig droge sessie rechtdoor gingen in de nieuwe toevoeging.

Maverick Viñales ging op zijn beurt rechtdoor in bocht 4. Hij ging iets te laat in de ankers op het rempunt in dalende lijn en moest dat bekopen met een toertje door de grindbak. Hij was niet helemaal tevreden met het remgedrag van de RS-GP, hetgeen hij bij terugkomst in de pitbox duidelijk liet merken. Hij had echter geen tijd om gefrustreerd te zijn, met tien minuten te gaan in de tweede vrije training zwaaiden marshals de witte vlaggen met een rood kruis ten teken van regen. Het was voor alle rijders het teken om alles te laten vallen en direct naar buiten te trekken met verse slicks. Het was dé kans om een snelle tijd te noteren en plaatsing voor Q2 veilig te stellen.

Jorge Martin ging naar de kop met 1.30.119 terwijl Johann Zarco de tweede plek bezette voor merkgenoot Jack Miller. De Australiër had mazzel met een valpartij van Miguel Oliveira pal voor zijn neus. De Portugees gleed weg op de kerbstones, Miller kon hem ternauwernood ontwijken. Zarco ging intussen nog iets harder naar 1.29.837. Zo stonden er ineens vijf Ducati's aan de leiding in de sessie, ook Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi meldden zich vooraan. Enea Bastianini stond er aanvankelijk ook tussen, maar hij raakte zijn rondje kwijt omdat die gereden was terwijl er geel gezwaaid werd. Luca Marini veroverde zijn plek door de vijfde tijd te rijden.

Ook Brad Binder, geen onbekende op slicks in de regen, deed het vrij aardig. Hij slaagde er echter niet in de Dukes te verslaan. Hij reed zichzelf op dat moment naar de zevende plek. Quartararo zette intussen nog eens aan en ging naar de vierde plek op veertig duizendsten van landgenoot Zarco. De regen zette niet door en dus konden er volop snelle tijden gereden worden in de laatste minuten. Zarco's 1.29.837 kwam niet in gevaar, hij was de leider na de beide vrijdagse trainingen in Oostenrijk.

Jack Miller werd tweede voor Jorge Martin en Quartararo, de eenzame Yamaha-coureur in het Ducati-geweld. Achter de WK-leider stonden Bagnaia, Marini, Bezzecchi én Bastianini. Maverick Viñales verbeterde zich tot de negende plek voor Brad Binder. De Zuid-Afrikaan was daarmee de laatste met voorlopige plaatsing voor Q2. Mogelijk komt daar zaterdagochtend nog verandering in als het droog blijft tijdens de derde vrije training.

Aleix Espargaro eindigde op drie tienden als elfde voor Takaaki Nakagami en Alex Rins. Pol Espargaro eindigde op de veertiende stek voor Joan Mir en Alex Marquez. De verbetering van Morbidelli zette niet door, hij eindigde als zeventiende voor Andrea Dovizioso. Fabio di Giannantonio was de enige Ducati die niet in de top-tien stond, hij werd negentiende voor Aprilia-wildcard Lorenzo Savadori en Stefan Bradl. Miguel Oliveira kwam na zijn val niet meer in actie en eindigde op anderhalve seconde van Zarco. Remy Gardner, Darryn Binder en Raul Fernandez maakten het veld compleet, van hen ging Fernandez in de slotfase ook nog onderuit in bocht 2.

