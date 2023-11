Ducati domineert MotoGP-kwalificatie in Qatar, Marini pakt pole

De MotoGP-rijders begonnen om 13.00 uur Nederlandse tijd al aan hun zaterdag in Qatar met de tweede vrije training. Met 1.53.531 klokte Fabio Quartararo de snelste tijd van de sessie, maar het verschil met naaste achtervolgers Jorge Martin en Aleix Espargaro was slechts 0.073 seconde. Fabio di Giannantonio en Franco Morbidelli completeerden de top-vijf. Van dat gezelschap moesten alleen de twee Yamaha-rijders zich in Q1 al op de baan melden, al waren er met Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini en Johann Zarco meer grote namen die zich tijdens de tweede oefensessie op vrijdag niet voor Q2 wisten te plaatsen.

Zarco en Marquez stellen plek in Q2 veilig

In het eerste deel van de kwalificatie kreeg dit gezelschap nog een kans om een plekje in de strijd om pole-position te veroveren. Alex Marquez zette in het eerste segment als eerste een rondetijd op de klokken, maar via Miller kwam de snelste tijd met 1.53.207 bij Morbidelli terecht. Daar dook Zarco echter meteen onderdoor met 1.53.069. Verdere verbeteringen bleken tijdens de eerste run niet meer mogelijk, doordat Takaaki Nakagami in bocht 14 onderuit ging en daarmee tijdelijk een gele vlag veroorzaakte. Voor de meeste rijders was dat het teken om terug te keren naar de pits, waar ze bleven wachten op de tweede en beslissende run van Q1.

Met nog ruim zes minuten op de klok keerden de eerste rijders terug op het asfalt en eenmaal aanbeland in de laatste vijf minuten was iedereen weer op de baan. Quartararo was de eerste die zich verbeterde en met 1.52.524 - een nieuw ronderecord - nam hij P1 even over. In zijn kielzog dook Marquez daar echter meteen onderdoor met 1.52.437. Zarco heroverde de leiding daarna echter weer door 1.52.382 op de klokken te zetten, terwijl Bezzecchi de derde stek overnam bij aanvang van de laatste minuut. Daarin werden geen serieuze verbeteringen meer genoteerd, waardoor Zarco en Marquez zich plaatsten voor Q2. Bezzecchi moet het doen met de dertiende startpositie, voor Quartararo, Bastianini - die in de slotfase gehinderd werd door Iker Lecuona - Miller, Miguel Oliveira en Morbidelli. Pol Espargaro, Joan Mir, Lecuona en Takaaki Nakagami waren de vier langzaamste rijders.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Qatar

Ducati domineert Q2, Marini troeft Gresini's af

Zarco en Marquez voegden zich vervolgens bij de tien rijders die zich vrijdagmiddag al plaatsten voor Q2, al bleef laatstgenoemde iets langer wachten voordat hij de baan op kwam. Maverick Viñales en Luca Marini noteerden als eersten een rondetijd, maar Fabio di Giannantonio zette met 1.52.188 een nieuw ronderecord én de eerste serieuze tijd neer. In het restant van de eerste run zou die tijd ook blijven staan, waardoor Di Giannantonio als koploper terugkeerde naar de pits. Marini bezette de tweede positie, voor Martin, Viñales en Francesco Bagnaia.

Di Giannantonio, Bagnaia en Marc Marquez meldden zich met nog zes minuten te gaan weer op het asfalt voor de tweede en beslissende run van Q2. Dat voorbeeld werd niet veel later door de overige negen rijders gevolgd. Nog voordat de rest van het veld aan een snelle ronde begon, werd Di Giannantonio met 1.51.829 de eerste rijder die onder de 1 minuut en 52 seconden dook in Qatar. Bagnaia nam vervolgens de tweede positie over, terwijl Marquez in zijn slipstream naar P3 kwam. Diverse rappe mannen moesten op dat moment echter nog aanzetten, onder wie Alex Marquez. De tweede Gresini-rijder sloot vlak achter teamgenoot Di Giannantonio aan op de tweede stek.

Toch zou de pole-position uiteindelijk niet naar Gresini gaan, want met een uiterste inspanning ging Marini naar 1.51.762 om zo de beste startpositie op te eisen. Di Giannantonio en Marquez voltooiden de eerste startrij, waarmee titelrivalen Bagnaia en Martin naar de vierde en vijfde startpositie werden verwezen. Zarco voltooide de tweede startrij, terwijl Marc Marquez, Viñales en Raul Fernandez een plekje op de derde startrij veroverden. Espargaro klokte de tiende tijd, terwijl Brad Binder en Augusto Fernandez de twee langzaamste rijders van Q2 waren.

De MotoGP-rijders kunnen eerst toezien hoe de Moto2 en Moto3 hun kwalificatie afwerken, voordat ze om 18.00 uur terugkeren op het asfalt voor de sprintrace in Qatar.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Qatar