Ducati-coureurs verklaren gewaagde bandenkeuze in Misano

Net als de meerderheid van het MotoGP-veld gingen de beide Ducati-fabrieksrijders met de zachtste banden naar de grid. Dat was passend bij de koude omstandigheden, ten tijde van de race was het slechts 18 graden Celsius. Kort voor de start van de race wisselden Miller en Bagnaia naar de harde voorband en de medium achterband. Voor Miller duurde het niet lang. In de vijfde ronde ging hij onderuit in de vijftiende bocht, de eerste naar links in lange tijd. Een voorband die een fractie afgekoeld was, bleek de verklaring. In de 23ste ronde overkwam Bagnaia vanuit leidende positie exact hetzelfde. De Italiaan kreeg een nulscore achter zijn naam, waardoor Fabio Quartararo met de wereldtitel aan de haal ging.

“Het was zeker niet dat ik mijn concentratie verloor”, verklaarde Francesco Bagnaia na afloop. “Ik was aan het pushen, vandaag was het de overwinning of de grindbak. Ik heb geprobeerd om te winnen en het eindigde met een crash. De bandenkeuze was logisch omdat de harde band de enige was die mij bij het remmen genoeg vertrouwen gaf. De medium was voor mij nog slechter dan de soft, de soft was al op het randje toen ik er zaterdag en zondagochtend mee reed. De hardste compound was de beste keuze voor ons. Het enige is dat je elke ronde als een malle moet pushen om te voorkomen dat de band niet afkoelt. In die ronde [van de crash] remde ik in de achtste bocht misschien een fractie eerder en toen was het voorbij in de eerste bocht naar links. We hebben hard gewerkt, het tempo lag hoger dan vijf weken geleden. Het is frustrerend, maar we hebben hard gewerkt en kunnen hiermee vooruit.”

Op het oog leek het alsof de Ducati-rijders op het laatste moment de switch maakten naar de andere bandenconfiguratie, maar volgens Miller was het een keuze waar het nodige denkwerk in gestopt was. “We zouden op de grid sowieso gewisseld hebben, ons plan was altijd om met de hardste compound te gaan”, vertelde Jack Miller. “Ik heb rond 11.00 uur besloten dat de baantemperatuur rond de 24 graden Celsius was en toen vond ik het de juiste keuze. Met de medium hadden we problemen en dat was ook een reden om voor de harde band te gaan. We wisten ook dat het lastig zou worden met de linkerkant van de band die weinig gebruikt wordt hier. Ik maakte me de meeste zorgen over de eerste twee ronden en die doorstond ik vrij eenvoudig, het voelde goed. Het was een weloverwogen besluit van het team, Pecco wist wat hij deed. We hebben onafhankelijk van elkaar de beslissing genomen, het voelde goed. Het zag er goed uit, maar het mocht niet zo zijn.”

Dat het kort voor de start weer wat kouder werd, veranderde de keuze van Miller niet. “Een uur voor de wedstrijd zag het [weer] er fantastisch uit, maar op de grid kwam er wat meer bewolking over het circuit waardoor we op de limiet zaten qua temperatuur. Het was op het randje, al ging het tijdens de test wel goed. Ik zat dicht op Pecco in bocht 8, remde niet zo hard en dat heeft effect gehad op de temperatuur van de band. Ik probeerde een klein gaatje te laten vallen. In de vijftiende bocht had ik geen schijn van kans om de boel te redden. Ik keek naar de data en het ging snel mis. Daar konden we niets aan doen, we moesten er vandaag voor gaan. Het leek op een meesterzet, ik voelde me geweldig aan het begin van de wedstrijd en had nog wel wat ronden kunnen doen.”