Ducati: Contractverlenging Bagnaia niet zo makkelijk als gedacht

Ducati maakte er deze winter geen geheim van dat het graag langer door wilde met Francesco Bagnaia. In de aanloop naar de seizoensouverture in Qatar kwam dan eindelijk het verlossende woord, want de regerend wereldkampioen verlengde zijn contract met twee jaar. Het was de eerste belangrijke klus van Ducati's nieuwe sportief directeur Mauro Grassilli, die deze winter Paolo Ciabatti afloste in die functie. En hoewel beide partijen graag duidelijkheid wilden, bleken de onderhandelingen niet zo eenvoudig als het van buitenaf leek.

"Tot dusver was ik gewend aan het ophalen van geld bij sponsoren om het in races te investeren. Dit was de eerste keer dat ik over een contract heb onderhandeld en dat ik de portemonnee in handen had. Ik dacht dat het makkelijk zou zijn, maar het was veel moeilijker dan ik me had voorgesteld", erkent Grassilli in een exclusief interview met Motorsport.com. "Met dank aan alle partijen hebben we een overeenkomst bereikt. Iedereen nam de contractverlenging van Pecco voor lief, maar het was absoluut niet zo eenvoudig als men misschien denkt."

Salarishuishouding op orde brengen

Grassilli werkte ruim twee decennia op de marketingafdeling van Ducati, voordat hij promotie maakte tot sportief directeur. In zijn nieuwe functie wordt hij onder meer verantwoordelijk voor het beperken van de salarissen. Een belangrijke uitdaging, omdat de huidige salarissen hoger liggen dan moederbedrijf Audi graag zou willen. "Het management van Pramac, ons eerste satellietteam, verandert. Het wereldwijde economische klimaat dwingt ons om heel voorzichtig te zijn met hoeveel we investeren in het racen. We proberen terug te gaan naar duurzamere salarissen, zowel in het management van het team als bij de rijders", legt Grassilli uit.

Deze situatie houdt ook in dat de toekomstige teamgenoot van Bagnaia genoegen moet nemen met een fors lager salaris dan de zeven miljoen euro die de wereldkampioen gegarandeerd krijgt met zijn nieuwe deal. "Jorge heeft enorm veel potentie en heeft een contract bij Ducati. Hij kan gaan en staan waar hij wil, maar hij heeft altijd gezegd dat het fabrieksteam zijn doel is", zegt Grassilli over de hoofdkandidaten voor het tweede fabriekszitje. "Het merk mag Marc enorm, hij heeft zoveel gewonnen en hij heeft veel charisma. Om al deze redenen moet hij ook opgenomen worden in de overweging. En Enea kon zijn volledige potentie vorig jaar niet laten zien door blessures. Onze prioriteit was Pecco's contract verlengen, voor het tweede zitje hebben we niet zoveel haast."

In gesprek met VR46

Grassilli wordt bij Ducati ook verantwoordelijk voor de deals met satellietteams. Zodoende moet hij allereerst met VR46 om tafel voor het verlengen van het eind 2024 aflopende contract. Ondanks nadrukkelijke geruchten dat het team van Valentino Rossi in 2025 overstapt naar Yamaha heeft Ducati ook op dit vlak geen haast. "We zijn in gesprek met VR46 en we willen graag met ze door. Ook dit is echter niet eenvoudig, omdat de overeenkomst ook binnen het nieuwe economische raamwerk moet passen", aldus Grassilli. "We weten dat ze in gesprek zijn met andere fabrikanten en dat is normaal, maar we hebben niet echt haast."