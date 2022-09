Ducati besloot afgelopen vrijdag om Enea Bastianini het fabriekszitje voor 2023 te geven. Hij maakte dit seizoen een betere indruk dan Jorge Martin en wordt daarmee volgend seizoen de teamgenoot van Francesco Bagnaia. Martin blijft op zijn beurt nog een jaar bij Pramac Ducati, het team waar hij momenteel ook voor uitkomt. Het gebrek aan promotie heeft ook voordelen voor Martin. In zijn contract zijn een aantal clausules opgenomen die in werking treden als Martin niet naar het fabrieksteam gepromoveerd wordt.

Motorsport.com heeft vernomen dat het in ieder geval om een significante financiële compensatie gaat. Die ontvangt hij volgend seizoen bovenop zijn salaris van ongeveer twee miljoen euro. Daarmee wordt hij na Francesco Bagnaia de best betaalde coureur van het merk. Martin heeft bovendien een clausule in zijn tweejarige contract op laten nemen dat hij aan het eind van het eerste contractjaar gratis kan vertrekken. Ducati moet hem daarentegen wel een tweede seizoen geven als de coureur aangeeft te willen blijven.

Op technisch niveau heeft Ducati de belofte gedaan dat Martin hetzelfde materiaal krijgt als de fabrieksrijders. Ook zal zijn machine gedurende het seizoen dezelfde updates krijgen als Bagnaia en Bastianini.

Bastianini alleen in 2023 zeker van fabriekszitje

Bastianini tekende vorige week een tweejarig contract bij Ducati, maar zijn plek in het fabrieksteam is alleen voor 2023. Een jaar later zou hij dus overgeplaatst kunnen worden naar een ander team. Bastianini krijgt een salaris van twee miljoen euro met daarnaast nog eventueel verschillende prestatiebonussen.