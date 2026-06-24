Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Aprilia over de zegereeks van Marquez: "We moeten eerst naar onszelf kijken"

MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia over de zegereeks van Marquez: "We moeten eerst naar onszelf kijken"

Hoe de dood van Anthoine Hubert Sebastian Vettel veranderde

Formule 1
Hoe de dood van Anthoine Hubert Sebastian Vettel veranderde

Sainz: Zelfs zonder overgewicht is Williams "niet waar we hadden beloofd te staan"

Formule 1
GP van Oostenrijk
Sainz: Zelfs zonder overgewicht is Williams "niet waar we hadden beloofd te staan"

Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028

MotoGP
GP van Tsjechië
Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028

Ferrari plant extra motorupdate na eerste stap in Oostenrijk: Nieuwe turbo aanstaande

Formule 1
GP van Oostenrijk
Ferrari plant extra motorupdate na eerste stap in Oostenrijk: Nieuwe turbo aanstaande

Ducati bevestigt vertrek Francesco Bagnaia voor MotoGP-seizoen 2027

MotoGP
GP van Tsjechië
Ducati bevestigt vertrek Francesco Bagnaia voor MotoGP-seizoen 2027

Crutchlow pleit voor MotoGP-weerprotocol na bloedhete Tsjechische GP

MotoGP
GP van Tsjechië
Crutchlow pleit voor MotoGP-weerprotocol na bloedhete Tsjechische GP

Red Bull ontkent hulp van Racing Bulls: Alle onderlinge gevechten onder de loep

Formule 1
Red Bull ontkent hulp van Racing Bulls: Alle onderlinge gevechten onder de loep
MotoGP GP van Tsjechië

Ducati bevestigt vertrek Francesco Bagnaia voor MotoGP-seizoen 2027

Zoals algemeen werd verwacht, zal Bagnaia aan het einde van dit jaar Ducati verlaten en zich voor het MotoGP-seizoen 2027 bij Aprilia aansluiten

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Bewerkt:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia zal aan het einde van het MotoGP-seizoen 2026 officieel het fabrieksteam van Ducati verlaten en volgend jaar de overstap maken naar concurrent Aprilia.

De tweevoudig kampioen zal naar verwachting worden vervangen door Pedro Acosta, de KTM-ster v , die naar verluidt in 2027 de teamgenoot van Marc Marquezwordt bij het Ducati- .

Dit komt echter niet als een verrassing; het werd al enige tijd verwacht na een zware periode van 18 maanden voor Bagnaia, die sinds Marquez’ toetreding tot het fabrieksteam in 2025 altijd tweede is geweest achter hem.

Vorig jaar domineerde Márquez op weg naar zijn zevende titel, terwijl Bagnaia als vijfde eindigde met een achterstand van 257 punten in een voor hem ongebruikelijk jaar, nadat hij eerder de koploper van Ducati was geweest.

De Italiaan speelde een cruciale rol bij het terugbrengen van de gloriedagen van de fabrikant, aangezien hij in 2022 een einde maakte aan een titel droogte van 15 jaar door kampioen te worden, waarna hij in 2023 opnieuw won. 

 e Ducati is dan ook van plan om zijn meest succesvolle coureur ooit een passend afscheid te geven na acht seizoenen op een Desmosedici, waarvan zes bij het fabrieksteam.

“Pecco is een van die coureurs bij wie de vonk er meteen was,” aldus Ducati-baas Gigi Dall’Igna. “We hadden hem al op zeer jonge leeftijd op het oog en wilden een project om hem heen opbouwen.

“Hij was snel, maar bovenal intelligent. Het doel was om de Desmosedici tot het uiterste van zijn potentieel te brengen en samen hebben we dat bereikt.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto door: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

“In relaties is het niet altijd gemakkelijk om te herkennen en te begrijpen wanneer een cyclus ten einde is gekomen en verandering noodzakelijk wordt.

“De diepe band en wederzijdse genegenheid tussen ons zullen niet veranderen, en dat zal cruciaal zijn om de rest van het seizoen in goede banen te leiden.”

Bagnaia heeft dus nog 13 Grands Prix te gaan om zijn totaal van 31 overwinningen met Ducati uit te breiden; in de line-up van Ducati voor 2027 zullen voor het eerst sinds Casey Stoner en Nicky Hayden in 2010 geen Italiaanse coureurs meer rijden.

“De titel van 2022 heeft een bijzondere waarde voor mij, omdat deze het hoogtepunt vormde van het herstructureringsproces van Ducati, waardoor we na een onmiskenbaar moeilijke periode weer naar de top konden terugkeren”, aldus Claudio Domenicali, CEO van Ducati, aangezien Stoner in 2007 de laatste kampioen van het Italiaanse merk was vóór Bagnaia.

Maar Bagnaia zou volgend jaar een van de favorieten moeten blijven, aangezien hij naar Aprilia overstapt, dat Ducati in de pikorde heeft ingehaald en met Marco Bezzecchi en Jorge Martin aan kop gaat in het klassement van 2026.

De 29-jarige coureur zal samen met Bezzecchi rijden, terwijl zijn titelrivaal uit 2024, Martin, naar Yamaha vertrekt. Bagnaia had ook overwogen om voor Yamaha te kiezen, maar hij had zijn twijfels over het team dat onderaan het klassement staat.

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Aprilia over de zegereeks van Marquez: "We moeten eerst naar onszelf kijken"

MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia over de zegereeks van Marquez: "We moeten eerst naar onszelf kijken"

Hoe de dood van Anthoine Hubert Sebastian Vettel veranderde

Formule 1
Hoe de dood van Anthoine Hubert Sebastian Vettel veranderde

Sainz: Zelfs zonder overgewicht is Williams "niet waar we hadden beloofd te staan"

Formule 1
GP van Oostenrijk
Sainz: Zelfs zonder overgewicht is Williams "niet waar we hadden beloofd te staan"

Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028

MotoGP
GP van Tsjechië
Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028
Vorig artikel Crutchlow pleit voor MotoGP-weerprotocol na bloedhete Tsjechische GP
Volgend artikel Ducati legt Pedro Acosta vast tot en met MotoGP-seizoen 2028

Beste reacties
Meer van
Oriol Puigdemont

Officieel: Ducati bevestigt contractverlenging Márquez tot en met 2028

MotoGP
MotoGP
Officieel: Ducati bevestigt contractverlenging Márquez tot en met 2028

Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Hoe Moreira zich richting een Honda-fabriekszitje rijdt

MotoGP
MotoGP
Hoe Moreira zich richting een Honda-fabriekszitje rijdt
Meer van
Francesco Bagnaia

Balaton Park niet aangepast: "Hongaarse GP volgend jaar op ander circuit"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Balaton Park niet aangepast: "Hongaarse GP volgend jaar op ander circuit"

Tweede podium op rij voor Bagnaia: "Hoop dat nachtmerrie voorbij is"

MotoGP
MotoGP
GP van Italië
Tweede podium op rij voor Bagnaia: "Hoop dat nachtmerrie voorbij is"

Bagnaia vreest voor polsblessure: "Er zit iets niet helemaal goed"

MotoGP
MotoGP
GP van Catalonië
Bagnaia vreest voor polsblessure: "Er zit iets niet helemaal goed"
Meer van
Aprilia Racing

Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez

MotoGP
MotoGP
Pirelli-test Brno: Aprilia aan de leiding, lichte valpartij Marquez

Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi

Martin: Ik hoop dat Aprilia mij op dezelfde manier verdedigt als Bezzecchi na incident met marshal

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Martin: Ik hoop dat Aprilia mij op dezelfde manier verdedigt als Bezzecchi na incident met marshal