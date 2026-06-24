Ducati bevestigt vertrek Francesco Bagnaia voor MotoGP-seizoen 2027

Francesco Bagnaia zal aan het einde van het MotoGP-seizoen 2026 officieel het fabrieksteam van Ducati verlaten en volgend jaar de overstap maken naar concurrent Aprilia.

De tweevoudig kampioen zal naar verwachting worden vervangen door Pedro Acosta, de KTM-ster v , die naar verluidt in 2027 de teamgenoot van Marc Marquezwordt bij het Ducati- .

Dit komt echter niet als een verrassing; het werd al enige tijd verwacht na een zware periode van 18 maanden voor Bagnaia, die sinds Marquez’ toetreding tot het fabrieksteam in 2025 altijd tweede is geweest achter hem.

Vorig jaar domineerde Márquez op weg naar zijn zevende titel, terwijl Bagnaia als vijfde eindigde met een achterstand van 257 punten in een voor hem ongebruikelijk jaar, nadat hij eerder de koploper van Ducati was geweest.

De Italiaan speelde een cruciale rol bij het terugbrengen van de gloriedagen van de fabrikant, aangezien hij in 2022 een einde maakte aan een titel droogte van 15 jaar door kampioen te worden, waarna hij in 2023 opnieuw won.

e Ducati is dan ook van plan om zijn meest succesvolle coureur ooit een passend afscheid te geven na acht seizoenen op een Desmosedici, waarvan zes bij het fabrieksteam.

“Pecco is een van die coureurs bij wie de vonk er meteen was,” aldus Ducati-baas Gigi Dall’Igna. “We hadden hem al op zeer jonge leeftijd op het oog en wilden een project om hem heen opbouwen.

“Hij was snel, maar bovenal intelligent. Het doel was om de Desmosedici tot het uiterste van zijn potentieel te brengen en samen hebben we dat bereikt.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto door: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

“In relaties is het niet altijd gemakkelijk om te herkennen en te begrijpen wanneer een cyclus ten einde is gekomen en verandering noodzakelijk wordt.

“De diepe band en wederzijdse genegenheid tussen ons zullen niet veranderen, en dat zal cruciaal zijn om de rest van het seizoen in goede banen te leiden.”

Bagnaia heeft dus nog 13 Grands Prix te gaan om zijn totaal van 31 overwinningen met Ducati uit te breiden; in de line-up van Ducati voor 2027 zullen voor het eerst sinds Casey Stoner en Nicky Hayden in 2010 geen Italiaanse coureurs meer rijden.

“De titel van 2022 heeft een bijzondere waarde voor mij, omdat deze het hoogtepunt vormde van het herstructureringsproces van Ducati, waardoor we na een onmiskenbaar moeilijke periode weer naar de top konden terugkeren”, aldus Claudio Domenicali, CEO van Ducati, aangezien Stoner in 2007 de laatste kampioen van het Italiaanse merk was vóór Bagnaia.

Maar Bagnaia zou volgend jaar een van de favorieten moeten blijven, aangezien hij naar Aprilia overstapt, dat Ducati in de pikorde heeft ingehaald en met Marco Bezzecchi en Jorge Martin aan kop gaat in het klassement van 2026.

De 29-jarige coureur zal samen met Bezzecchi rijden, terwijl zijn titelrivaal uit 2024, Martin, naar Yamaha vertrekt. Bagnaia had ook overwogen om voor Yamaha te kiezen, maar hij had zijn twijfels over het team dat onderaan het klassement staat.