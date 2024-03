Ducati bevestigt: Fermín Aldeguer promoveert in 2025 naar MotoGP

Vorige maand kon Motorsport.com al melden dat Fermín Aldeguer in 2025 de stap naar de MotoGP zet. Het 18-jarige talent was in 2023 een van de smaakmakers in de Moto2 met vijf zeges, waaronder de laatste vier races op rij. Maandag maakte Ducati bekend dat hij volgend jaar inderdaad promotie maakt naar de zwaarste Grand Prix-klasse. Aldeguer heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Italiaanse fabrikant met een optie voor nog twee jaar. Dat houdt in dat de Spanjaard in ieder geval tot en met 2026 is vastgelegd. Wel is nog onbekend voor welk team hij gaat uitkomen.

"Ik kijk enorm uit naar deze kans, want dankzij Ducati wordt mijn kinderdroom werkelijkheid. Het moment is gekomen om de grote stap te zetten en tegen de beste rijders ter wereld te strijden", zegt Aldeguer over zijn kans bij Ducati. "Bovendien doe ik dat met de beste motorfiets op de grid, die de afgelopen twee wereldtitels heeft gewonnen en heeft laten zien zich aan alle omstandigheden aan te kunnen passen. Nu ik weet hoe mijn toekomst eruit ziet, is het tijd om me te richten op dit seizoen. Daarin sta ik in de Moto2 nog voor een grote uitdaging. Ik zal alles geven om de klasse met opgeheven hoofd en de best mogelijke resultaten te verlaten, voordat ik aan de grote uitdaging in de MotoGP begin."

Algemeen directeur Luigi Dall'Igna van Ducati Corse voegt eraan toe: "Ik wil Fermín een warm welkom geven in de Ducat-familie en we kunnen nu al niet wachten om hem op de Desmosedici GP te zien. Ik ben heel blij met deze overeenkomst, want Aldeguer is een van de sterkste rijders van de nieuwe generatie in het wereldkampioenschap. De afgelopen jaren hebben we zijn evolutie gevolgd en vorig seizoen liet hij ongelofelijke snelheid zien. Hij is een jonge gast met geweldige potentie en eigenschappen om het goed te doen. We zullen hem alle technisch ondersteuning geven om hem te laten groeien."

Aldeguer maakte in 2021 zijn debuut in het wereldkampioenschap en deed dat meteen in de Moto2. Namens Speed Up debuteerde hij met de twaalfde plaats in Italië, waarna hij in Aragón nog zevende werd. Na een solide 2022 volgde een relatief rustige start in 2023. Tijdens de Britse Grand Prix boekte Aldeguer zijn eerste podiumplaats in de Moto2 door meteen te winnen, met daarna vier opeenvolgende zeges om het seizoen af te sluiten. In de twee voorgaande races eindigde hij bovendien al twee keer als derde. Dit jaar is Aldeguer dus begonnen aan zijn laatste Moto2-seizoen. In Qatar begon hij als de grote favoriet, maar mede door bandenproblemen viel hij met P16 net buiten de punten.