Ducati bevestigt contractverlenging Bagnaia en Zarco

Tot nu toe heeft Ducati alleen Jack Miller bevestigd voor het fabrieksteam in 2021. Nadat vorige week duidelijk werd dat Andrea Dovizioso zou vertrekken bij het fabrieksteam, kwam de geruchtenmolen in rap tempo op gang. Bagnaia en Zarco zijn twee logische kandidaten voor promotie, maar ook drievoudig MotoGP-kampioen Jorge Lorenzo werd in verband gebracht met het zitje. Sportief directeur Paolo Ciabatti bevestigde zaterdag in Oostenrijk dat Bagnaia een nieuw contract overeengekomen is met Ducati. Hij voegde toe dat ook Avintia-rijder Zarco langer bij Ducati blijft. Voor de Grand Prix van San Marino van volgende maand wordt een besluit genomen over de invulling van de teams.

“Het is waar dat we in principe een akkoord hebben met Pecco voor de komende twee jaar”, zei Ciabatti in gesprek met MotoGP.com. “Het is te vroeg voor ons om te zeggen of we doorgaan met Pramac of dat hij volgend jaar bij het fabrieksteam zit. We gaan ook door met Johann Zarco en we zullen voor Misano een beslissing nemen.”

Motorsport.com kon eerder dit jaar melden dat Ducati een overeenkomst heeft gesloten met KTM Moto2-rijder Jorge Martin. De bekendmaking van de voormalig Moto3-wereldkampioen zou op zich laten wachten vanwege zijn contract met KTM. Ciabatti gaf zaterdagmiddag toe dat Ducati ook naar andere Moto2-rijders kijkt voor de rest van het team. Luca Marini, de halfbroer van Valentino Rossi, en Enea Bastianini zijn voor de laatste plek bij Ducati in de race.

“Je weet dat er nog een Moto2-rijder [Martin] is die interessant voor ons is, maar die kunnen we op dit moment niet noemen. Maar het is duidelijk dat Luca en Enea het heel goed doen”, vervolgde Ciabatti. “We bekijken op dit moment de mogelijkheden om nog een Moto2-rijder vast te leggen voor volgend jaar. Ik denk dat we de komende weken een beslissing nemen, het doel is om net voor Misano iets bekend te maken over de line-up bij Ducati in 2021.”

Vorige week noemde Miller zijn huidige teamgenoot Bagnaia ‘de logische keuze’ voor het tweede fabriekszitje bij Ducati, maar de Italiaan ligt momenteel uit de roulatie vanwege een scheenbeenbreuk. Bagnaia komt naar verwachting weer terug tijdens de Grand Prix van San Marino.