Alvaro Bautista is verre van onbekend in de MotoGP. De Spanjaard racete van 2010 tot en met 2018 in de topklasse van de motorsport. Zijn loopbaan aldaar trapte hij af bij Suzuki. Later kwam hij ook nog in actie bij Gresini en Aspar. In 2018 nam hij nog wel een race de motor over van toenmalig Ducati-fabriekscoureur Jorge Lorenzo. Hij reed in zijn MotoGP-loopbaan op motoren van Suzuki, Honda, Aprilia en dus Ducati. Eind 2018 nam hij afscheid van de MotoGP en vervolgde zijn loopbaan bij Ducati in het WK Superbikes. Een overstap naar het WSBK-team van Honda bracht hem in 2020 en 2021 niets, waarna Bautista in 2022 weer terugkeerde naar Ducati. De inmiddels 38-jarige coureur heeft ondanks zijn leeftijd nog niet aan snelheid ingeboet. Afgelopen jaar kroonde hij zich tot WSBK-kampioen en ook dit seizoen gaat Bautista fier aan de leiding in het WK.

De voorbije weken testte de Ducati-coureur geregeld op een MotoGP-fiets van het Italiaanse merk en nu is duidelijk geworden waarom. Bautista, die eerder dit seizoen zijn Ducati-contract met een jaar verlengde, is klaargestoomd voor zijn terugkeer naar de MotoGP. Ducati geeft de man uit Talavera de la Reina een wildcard voor de Grand Prix van Maleisië, die 12 november plaatsvindt op het prachtige circuit van Sepang. Het lijkt min of meer een verjaardagscadeau - Bautista wordt enkele dagen later 39 - maar de echte reden is natuurlijk het winnen van de WSBK-titel in 2022 en de twee tests op het circuit van Misano, die hij met een positief gevoel afsloot. De tests werden afgelegd op de Ducati GP22 uit 2022, maar in Maleisië rijdt hij op de GP23, zoals de reglementen met betrekking tot een wildcard voorschrijven.

"Ik ben echt blij dat ik met een wildcard kan racen in de MotoGP op Sepang, een baan die ik leuk erg vind. Ik ben hier blij mee, aangezien deze niet op de WSBK-kalender staat", reageert Bautista op de kans. "De tests met de Ducati leverden positieve feedback op: het gevoel was goed. Ik had plezier. Ik wil Ducati en Aruba.it hartelijk bedanken, want zonder hen zou deze kans onmogelijk zijn geweest."

Bautista stevent af op zijn tweede WSBK-titel, daarom ziet hij deze kans puur als extraatje en heeft het verder niet de prioriteit. "Daarom moeten we gefocust blijven op het WSBK-kampioenschap, dat nu het enige is dat telt. Ik wil geconcentreerd blijven voor dit laatste deel van het seizoen, dat erg veeleisend zal zijn met veel races in korte tijd. Het gevoel op de Panigale V4R-machine is goed en ik hoop op deze weg te blijven. Zodra het WSBK-seizoen eindigt, gaan we denken aan Maleisië. Ik pak nu vakantie, om daarna naar Magny-Cours te gaan."

Bautista wil zelf graag in actie komen op het Sepang International Circuit, omdat de baan naar eigen zeggen perfect bij zijn rijstijl past. Ducati wilde hem vanwege commerciële redenen graag in Misano of tijdens de seizoensfinale in Valencia laten terugkomen. Zelf drong de Ducatist aan op Maleisië. Zijn beste resultaat in het Aziatische land is een vijfde plek. Dat lukte hem in 2010 met Suzuki en in 2013 met Honda. Kortom, zijn terugkeer naar de MotoGP brengt opwinding en verwachtingen met zich mee.