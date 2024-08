Hoewel een formele aankondiging nog op zich laat wachten, lijkt Tardozzi zijn mond voorbij gepraat te hebben en de line-up van VR46 voor het MotoGP-seizoen 2025 te hebben bevestigd. De Ducati MotoGP-topman liet eveneens weten dat het team van Valentino Rossi slechts een GP25-machine ter beschikking krijgt. Die gaat naar Fabio di Giannantonio. Franco Morbidelli komt uit op de GP24 waarmee hij nu ook al in dienst van Pramac rijdt. “Volgend jaar krijgt Di Giannantonio een GP25 en Morbidelli een GP24”, aldus Tardozzi in een interview tijdens de vrijdagtraining van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

VR46-baas Uccio Salucci hoorde van de uitspraken van Tardozzi en ging nog tijdens de training op zoek naar de Ducati-baas om om opheldering te vragen. Hun ongeplande overleg werd door de televisiecamera’s geregistreerd. Het was duidelijk dat Salucci niet te spreken was over de ongeplande onthulling van de line-up van VR46. De onenigheid kwam slechts enkele uren nadat beide partijen bekendmaakten de banden in 2025 verder aan te halen. Het Italiaanse team neemt de rol van satellietteam over van Pramac.

Nu het nieuws van Morbidelli en Di Giannantonio uitgelekt is, is het wachten op de formele aankondiging. De verwachting is dat dat in de komende uren zal plaatsvinden.