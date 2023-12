Ducati-baas: Martin verdient promotie naar MotoGP-fabrieksteam

Francesco Bagnaia stelde vorige maand in Valencia zijn tweede opeenvolgende MotoGP-wereldtitel veilig door de Grand Prix van Valencia te winnen. Daarmee sloeg hij de aanvallen van Jorge Martin af, die ondanks zijn crash in de slotrace tot het laatste moment in de race was voor de titel. Met het behalen van de wereldtitel had de Spanjaard promotie naar het fabrieksteam van Ducati kunnen afdwingen, maar nu moet hij voor 2024 genoegen nemen met een plekje in satellietteam Pramac. Daar beschikt Martin overigens wel over het actueelste fabrieksmateriaal van het merk uit Borgo Panigale.

Na de GP van Valencia verklaarde Martin dat hij nooit genoeg kan laten zien voor een plek in het fabrieksteam als hij de bazen van Ducati nog niet overtuigde met zijn afgelopen seizoen. Na een vraag van Motorsport.com verklaarde Ducati-directeur Gigi Dall'Igna dat hij de gedachtegang van de man uit Madrid wel begrijpt. "Absoluut, ik ben het met hem eens. Hij heeft het dit jaar fantastisch gedaan en verdient het fabrieksteam, dat is zeker", stemde Dall'Igna met hem in. Tegelijkertijd zag hij geen mogelijkheden om daar op korte termijn verandering in te brengen. "Maar er zijn contracten getekend, waardoor veel dingen niet meer veranderd kunnen worden."

Waarom ruilen met Bastianini geen optie was

Sportief directeur Davide Tardozzi sloot zich eveneens aan bij Martin, maar tegelijkertijd oordeelde hij ook dat Enea Bastianini een tweede kans in het fabrieksteam verdiende. "Het verhaal is zeker dat Martin een fabrieksmotor verdient en hij heeft er ook een. We hebben ook bewezen dat je met het satellietteam wereldkampioen kunt worden, want hij kwam daar heel, heel dicht bij. Het is duidelijk dat Bastianini bij het fabrieksteam kwam door zijn resultaten in 2022. Door wat er gebeurd is, vinden we het niet eerlijk om Bastianini en Martin te wisselen", vertelde Tardozzi. "Het sterkste team voor ons zou Martin en Bagnaia zijn, maar waarom moeten we terugkomen op ons besluit dat Bastianini het fabrieksteam verdiende? Dat zou dan zijn omdat dat stomme incident in de eerste race zijn seizoen heeft verpest. Daarom vinden we het eerlijk om hem nog een kans te geven."

Met 'dat stomme incident' verwees Tardozzi naar het ongeluk dat Bastianini tijdens de eerste sprintrace van 2023 in Portugal beleefde. Door een clash met Luca Marini liep hij een nare schouderblessure op, die hem in de daaropvolgende vijf Grands Prix aan de kant zou houden. Later zou Bastianini bij de start van de GP van Catalonië nog meerdere breuken oplopen, waardoor hij nog eens drie raceweekenden moest uitzitten. Mede daardoor verliep de aanpassing aan de nieuwe Desmosedici GP23 moeizaam. Pas in de slotfase van het seizoen bereikte Bastianini een doorbraak met de engine braking en het insturen van de bochten, wat in Maleisië tot een Grand Prix-zege leidde.