De toekomst van Marc Marquez houdt de gemoederen in de MotoGP al enige tijd bezig. Het is de vraag of hij zijn tot eind 2024 doorlopende contract bij Honda gaat honoreren, want naar aanleiding van tegenvallende prestaties en de achterstand van Honda op technisch vlak hebben geleid tot geruchten dat het tot een vertrek komt. De voornaamste kandidaat om de Spanjaard over te nemen is Gresini Ducati, dat zijn broertje Alex Marquez al onder contract heeft staan. Beide Marquez-broers kunnen in 2024 dus wel eens uitkomen met een Ducati GP23. In Japan gaf Marquez echter opnieuw geen uitsluitsel over zijn toekomst, al benadrukte hij wel dat zijn podiumplek op Motegi geen invloed heeft op zijn besluit.

Dat doet vermoeden dat Marquez zelf al een duidelijke voorkeur heeft, al durft Gigi Dall'Igna nog een stap verder te gaan. De motorsportdirecteur van Ducati stelt dat de coureur uit Cervera zijn keuze reeds heeft gemaakt en dat hij Honda gaat verlaten voor een avontuur bij Gresini. "Marc is een van de sterkste rijders in de geschiedenis [van de MotoGP], dus het is vleiend dat hij zo graag op een Ducati wil stappen", zei de Italiaan in gesprek met Sky Italia. "Dit is de belangrijkste opmerking die ik kan maken. Hij heeft besloten om Honda te verlaten om op een onofficiële Ducati te stappen, wat nog meer onderstreept dat hij heel graag onze motor wil. Dat is vleiend."

Gevraagd om uit te wijden over zijn antwoord vertelde Dall'Igna dat een overstap van Marquez naar Ducati helemaal nog niet in kannen en kruiken is. Ook moet hij nog een manier zien te vinden om onder zijn contract bij Honda uit te komen. "Dit is wat ik gehoord heb, maar het is duidelijk dat er nog geen officiële aankondiging is gedaan", vervolgde Dall'Igna. "Ik vermoed dat er nog veel dingen moeten gebeuren en dat er iets gedaan moet worden met een gecompliceerd contract, mocht blijken dat er inderdaad onderuit wil. Het lijkt mij echter dat dit de dingen zijn die hij heeft gezegd en vanuit ons oogpunt is dat vleiend."

Mocht het inderdaad tot een overstap komen voor Marquez, dan kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de dynamiek tussen de huidig Ducati-rijders. Dall'Igna is zich daarvan bewust, maar lijkt dit geen probleem te vinden. "Zijn komst moet nog gedefinieerd en geëvalueerd worden, want er is nog geen officiële aankondiging. Ik reageerde alleen op de verklaringen die Marc gaf over onze motorfiets", aldus de Ducati-topman. "Marc is om vele redenen zeker een moeilijke coureur en er zijn zorgen dat hij voor een verstoring van de balans kan zorgen. Dit maakt echter deel uit van het spel en het is aan ons om dat te managen."