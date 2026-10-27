MotoGP GP van Australië

Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen

Ducati gelooft dat Aprilia elke resterende race dit seizoen kan winnen na afgelopen weekend op Phillip Island een reeks pech te hebben gehad

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 13:41

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Ducati denkt dat Aprilia ‘pech’ heeft gehad met de weersveranderingen tijdens het weekend van de Grand Prix van Australië en wijst daarbij op het hogere tempo van de RS-GP in droge omstandigheden.

Aprilia werd verwacht de gang van zaken op Phillip Island te domineren nadat Marco Bezzecchi in de vrijdagtraining een 1-2-4-5-resultaat aanvoerde voor de fabrikant uit Noale. Maar de actie op zaterdag verliep niet helemaal zoals verwacht, met Marc Marquez van Ducati die in een natte kwalificatie de pole position pakte voordat hij in een sprint op een droge baan een volledig podium voor Borgo Panigale aanvoerde.

Toch denkt Ducati-teammanager Davide Tardozzi dat de sprintuitslag geen representatief beeld gaf van de echte krachtsverhoudingen. Volgens hem lieten de snelheid van Jorge Martin voor zijn crash en de opmars van Marco Bezzecchi van de negende naar de vierde plaats zien dat Aprilia nog steeds een snellere motor had.

“Ik denk dat ze pech hebben gehad, want het is duidelijk dat Bezzecchi in droge omstandigheden heel competitief was. Hij kwam vanaf de vierde rij naar de vierde plaats”, legde Tardozzi uit.

“Martin maakte een fout, maar hij was heel, heel competitief. Ik weet niet of Marc hem aan het einde van de race had kunnen verslaan of niet. Ik denk dat het tot het einde een rechtstreeks duel was, maar helaas maakte hij een fout.”

Marquez en Martin voerden in de sprint op Phillip Island een van de beste duels van het seizoen, waarbij het duo meerdere keren van positie wisselde terwijl ze tegelijkertijd vochten om de overwinning en de leiding in het kampioenschap.

Martin maakte tijdens het gevecht meerdere fouten en crashte uiteindelijk in ronde 8, waarbij hij ongelukkig een breuk in zijn arm opliep.

CT-scans op zaterdag bevestigden dat de breuk in zijn spaakbeen niet verplaatst was, wat betekent dat hij niet onmiddellijk geopereerd hoeft te worden en deze week in Maleisië kan proberen te racen.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tardozzi steunde de voormalige Pramac Ducati-rijder om na zijn blessure sterk terug te komen.

“Ik ben blij te horen dat hij in Sepang zal zijn. Dat betekent dat de blessure niet zo erg is”, zei hij.

“We kennen Martin heel goed. Hij is een held, hij is een snelle rijder, dus hij zal hard proberen om het ons moeilijk te maken.”

Nu de race over de volledige afstand van zondag is afgelast, heeft Marquez in het kampioenschap nu een voorsprong van 10 punten op Martin, met Bezzecchi op 50 punten achterstand op de derde plaats. Er staan dit seizoen nog maar vier ronden op het programma, ervan uitgaande dat de Grand Prix van Qatar op 8 november zoals gepland doorgaat.

Hoewel de gebeurtenissen van afgelopen weekend de kansen van Marquez op een tiende wereldtitel - en zijn tweede in evenveel seizoenen - hebben vergroot, benadrukt Ducati dat het kampioenschap nog lang niet beslist is.

Op de vraag of hij Martin of Bezzecchi als de grotere bedreiging ziet in de titelstrijd in de slotfase, zei Tardozzi: “Dat hangt af van de situatie van Jorge.

“Ik heb enorm veel respect voor Marco. Ik denk dat 50 punten niets is. Ik denk dat Marco het potentieel heeft om elke race te winnen, elke race vanaf nu tot het einde. Dus ik denk dat de 50 punten [achterstand] voor Marco goed voor ons is, maar niet slecht.

“Wat Jorge betreft, is het duidelijk dat zijn blessure het verschil zal maken in positieve of negatieve [zin] - als hij heel competitief zal zijn. Dat betekent niet winnen, want ik denk niet dat hij in Sepang kan winnen.

“Zeker, het is iets dat onze competitiviteit in Sepang en Qatar zal tonen. Dat is het verschil.”

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- Het Motorsport.com-team

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