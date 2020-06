Ducati: "We zijn de beste keuze voor Dovizioso"

Dovizioso maakt sinds 2013 al onderdeel uit van het Ducati-fabrieksteam. In die tijd heeft hij dertien races gewonnen en eindigde hij drie keer als vice-kampioen in het rijderskampioenschap. Het contract van de coureur loopt aan het eind van dit jaar af en de onderhandelingen zijn tot nu toe allesbehalve succesvol verlopen. Ducati wilde als gevolg van de coronacrisis minder geld uitgeven aan dikke contracten, Dovizioso moest om die reden inleveren.

Sportief directeur Ciabatti verklaarde dat de beide partijen inmiddels akkoord zijn over een aangepaste deal voor het huidige ingekorte seizoen. Nu is men aan de volgende fase begonnen: 2021 en daarna. Dovizioso werd recent in verband gebracht met KTM waar een plek vrijkomt door het aanstaande vertrek van Pol Espargaro. Ciabatti denkt echter dat Ducati en Dovizioso nog altijd het beste bij elkaar horen.

In gesprek met Moto.it zei hij: “We zijn de beste keuze voor Andrea als je kijkt naar competitiviteit, hij is voor Ducati om dezelfde reden ook de beste keuze. Afgezien van zijn leeftijd weet ik dat hij erg goed voorbereid is, hij is altijd blijven trainen. Dat zorgt ervoor dat ik denk dat er geen echte reden is om niet tot een akkoord te komen. We moeten rekening houden met de rijder, maar ook met het bedrijf tijdens deze economisch lastige periode.”

Dovizioso kan 'erg nuttig' zijn voor KTM

Ciabatti erkende dat de ervaring van Dovizioso ‘erg nuttig’ kan zijn voor het KTM-project, maar een overstap zou hem wel een plek in de voorhoede van de MotoGP kosten. “Ik heb veel respect voor KTM, maar op dit moment hebben ze niet een motor waar een rijder als Andrea races mee kan winnen en voor de wereldtitel kan strijden”, vervolgde hij. “Dat is een feit. Ik geloof dat Dovi heel nuttig kan zijn voor een dergelijk project, hij kan een competitieve motor ontwikkelen. Maar ik denk niet dat het op korte termijn mogelijk is om goede resultaten te scoren. Hij zou zijn doel om voor overwinningen en kampioenschappen op moeten geven. Als een rijder dat wel wil doen en competitief wil zijn in alle races, is Ducati een goed pakket.”

Vertrekkend Ducati-rijder Danilo Petrucci lijkt daarentegen naar KTM te vertrekken. Italiaanse media hebben gemeld dat hij en zijn manager deze week in Oostenrijk zijn.

Met medewerking van Lena Buffa