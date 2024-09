Drie tijdstraffen voor overtreding bandendrukregels in MotoGP Aragón

Kort na de finish van de door Marc Márquez gewonnen Grand Prix van Aragón werd al duidelijk dat de stewards een onderzoek openden naar Fabio di Giannantonio, Jack Miller en Luca Marini voor vermeende overtredingen van de regels omtrent de bandenspanning. Enkele uren later was het oordeel van diezelfde stewards onverbiddelijk: het drietal was er inderdaad niet in geslaagd om 60 procent van het aantal raceronden boven de door Michelin voorgeschreven minimale bandenspanning van de voorband te blijven. Het gevolg daarvan is dat Di Giannantonio, Miller en Marini allen een tijdstraf van maar liefst zestien seconden hebben gekregen, die bij hun totale racetijd is opgeteld.

Voor Di Giannantonio valt de schade door de tijdstraf redelijk mee. Hij kwam als zevende over de finish, maar valt nu terug tot de achtste positie. VR46-teamgenoot Marco Bezzecchi profiteert en schuift een plekje op. Luca Marini reed in Aragón al als laatste over de finish na vanuit de pits te zijn gestart en voelt dus geen pijn van zijn tijdstraf, want hij blijft laatste. Voor Miller is de tijdstraf echter een stuk pijnlijker. De KTM-rijder eindigde op snelheid op de tiende plaats, maar door de tijdstraf valt hij terug naar de vijftiende positie. Wel houdt de Australiër nog één puntje over aan zijn wedstrijd op Motorland Aragón.

De nieuwe uitslag van de MotoGP-race in Alcañiz heeft geen grote gevolgen voor de stand in het wereldkampioenschap. Di Giannantonio behoudt zijn negende positie ondanks het inleveren van een puntje. Alleen Miller ondervindt er wat gevolgen van. Hij leek met zijn zes punten over Fabio Quartararo heen te wippen, maar door de tijdstraf en het verlies van vijf punten zakt hij weer terug tot achter de Fransman van Yamaha. Quartararo is de nummer veertien, Miller staat op de vijftiende stek.