Drie MotoGP-fabrikanten werken driedaagse privétest af in Jerez

Een ruime week geleden werd het MotoGP-seizoen 2026 afgetrapt met de Grand Prix van Thailand, maar de voorbereidingen op 2027 zijn ook al in volle gang. Volgend jaar opereert de sport onder een gloednieuw technisch reglement en dus wordt er al druk gewerkt aan de nieuwe motorfietsen, met als voornaamste verandering de overstap naar motorblokken met een inhoud van 850cc.

Diverse fabrikanten hebben al eerste tests uitgevoerd met een prototype van het materiaal dat in 2027 op de baan moet verschijnen. Dit werk wordt deze week van maandag tot en met woensdag voortgezet op Circuito de Jerez-Ángel Nieto. De test- en ontwikkelingsteams van drie van de vijf MotoGP-fabrikanten zijn afgereisd naar Zuid-Spanje voor deze privétest.

Het gaat ditmaal om Yamaha, KTM en Aprilia. De twee laatstgenoemde fabrikanten zijn vanwege de concessies verplicht om hun testrijders in te zetten voor het testwerk in Jerez. Bij Aprilia betekent dit dat Lorenzo Savadori op de RS-GP stapt. Wie bij KTM op de RC16 stapt, is nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat Pol Espargaró en Dani Pedrosa naar voren worden geschoven.

Namens Aprilia test Lorenzo Savadori deze week drie dagen in Jerez. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha heeft in Jerez wel de mogelijkheid om vaste racerijders Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller en Toprak Razgatlioglu in te zetten tijdens de test, omdat de Japanse fabrikant als enige in de laagste concessiegroep zit. In dit stadium van het seizoen ligt het echter meer voor de hand dat testrijders Augusto Fernández en Andrea Dovizioso plaatsnemen op de YZR-M1.

Motoren en banden voor 2027

Duidelijk is in ieder geval dat KTM en Yamaha, twee van de fabrikanten die eerder al met een prototype voor 2027 hebben getest, hun voorlopige machine voor volgend jaar meenemen naar de test in Jerez. Naar verwachting verdelen beide merken hun tijd op de baan tussen de motorfietsen voor 2026, die van Michelin-banden worden voorzien, en de motorfietsen voor 2027. Voor die laatste motoren kunnen ze ook beschikken over de Pirelli's, die volgend jaar hun intrede doen in de MotoGP.

Net als Ducati heeft Aprilia nog niet getest met een prototype van de motorfiets voor 2027. Het is nog niet duidelijk of de fabrikant uit Noale deze week wel met de motorfiets voor volgend jaar gaat testen, maar het lijkt erop dat de focus vooral ligt op het verder werken met de motorfiets die in Thailand zo succesvol is gebleken.

Nicolò Bulega test volgende maand in Misano, vermoedelijk op de 2027-motor van Ducati. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vooralsnog staat het debuut van de RS-GP27 van Aprilia gepland voor een tweedaagse privétest in Misano, die op 13 en 14 april wordt gehouden. Ook Ducati is dan van de partij. In eerste instantie zou de fabrikant uit Borgo Panigale deze week ook aanwezig zijn bij de test in Jerez, maar heeft die plannen afgeblazen om de focus volledig op de test in Misano te kunnen leggen.

Het is de bedoeling dat de Ducati Desmosedici GP27 dan zijn baandebuut maakt met World Superbike-leider Nicolò Bulega als testrijder. Als dat daadwerkelijk gebeurt, dan hebben de vijf MotoGP-fabrikanten half april allemaal al testwerk verricht met de motorfietsen voor 2027.