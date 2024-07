Drie bandendrukstraffen na MotoGP Duitsland: Fernández verliest punten

Na afloop van de TT van Assen hebben de stewards voor het eerst dit jaar na afloop van een Grand Prix een tijdstraf uitgedeeld voor een overtreding van de bandendrukregels. Een week later is het in Duitsland opnieuw raak. Ditmaal zijn zelfs drie rijders op de bon geslingerd voor het vergrijp. Johann Zarco, Stefan Bradl en Augusto Fernández hebben zestien seconden bij hun racetijd opgeteld gekregen omdat ze te lang met een te lage bandenspanning hebben gereden op de Sachsenring.

Laatstgenoemde is het grootste slachtoffer van de straf, want hij is zijn veertiende plaats en dus twee punten kwijtgeraakt door de tijdstraf. In de eindrangschikking valt de GasGas Tech3-rijder terug naar de zestiende positie, één plekje voor Zarco. De LCR Honda-rijder was eigenlijk zestiende geworden. Honda-wildcard Bradl valt intussen twee plekjes terug door zijn tijdstraf en is daardoor niet meer achttiende, maar twintigste. Spekkopers van de tijdstraffen zijn Takaaki Nakagami en Luca Marini, die opschuiven naar de veertiende en vijftiende positie. Laatstgenoemde pakt zodoende zijn eerste punt van het seizoen.

De MotoGP-rijders moeten zich in 2024 houden aan omstreden bandendrukregels. Gedurende 30 procent van de ronden van een sprintrace en 60 procent van de ronden van een Grand Prix moeten de rijders boven de door Michelin voorgeschreven minimale bandenspanning van 1,8 bar voor de voorband zitten. Dat was in het geval van Zarco, Bradl en Fernández dus niet het geval op de Sachsenring. In Assen werd Marc Márquez voor dit vergrijp op de bon geslingerd, na afloop van de sprintrace in Jerez gold dat voor een vijftal rijders.