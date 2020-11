Dovizioso ziet af van testrol bij Yamaha en neemt sabbatical

Het management van Dovizioso liet de afgelopen weken doorschemeren dat het met Yamaha onderhandelde over een functie als testrijder. Die gesprekken zijn uiteindelijk op niets uitgelopen, hebben bronnen aan Motorsport.com laten weten. Ook de andere opties bij Honda en KTM kwamen niet van de grond. Aprilia toonde eveneens interesse in Dovizioso, maar dat is voor de man uit Forli nooit een serieuze mogelijkheid geweest. Volgens hem zou er te weinig perspectief zijn bij Aprilia.

Om die reden heeft Dovizioso, die in augustus bekendmaakte bij Ducati te vertrekken, besloten om zijn MotoGP-pak tijdelijk aan de kant te leggen. Hij hoopt in 2022 terug te keren op de grid, een aantal contracten loopt dan af. Tot die tijd stort Dovizioso zich op zijn andere passie, de motorcross. Dat is voor hem tevens een manier om fit te blijven. Een terugkeer in de MotoGP in 2022 zou betekenen dat Dovizioso op 36-jarige leeftijd zijn comeback gaat maken.

Naar verwachting wordt het nieuws over de sabbatical in de komende dagen bevestigd. Tot op heden heeft Dovizioso zich amper uitgesproken over zijn toekomst en de argumenten waarom hij vertrekt bij Ducati. Hij reed de afgelopen acht seizoenen voor de Italiaanse renstal. In die tijd won hij veertien races, stond veertig keer op het podium en werd hij drie keer vice-kampioen.

Dit seizoen gaat het Dovizioso niet bepaald voor de wind. De coureur heeft dit jaar geworsteld met de aanpassing aan de nieuwe achterband van Michelin. Daardoor heeft de Italiaan zijn rijstijl niet optimaal kunnen benutten. In het kampioenschap staat Dovi op 45 punten achterstand van Joan Mir, de favoriet voor de wereldtitel.