Dovizioso 'weet het niet meer' na slechtste MotoGP-kwalificatie

Dovizioso heeft het hele seizoen al moeite met de nieuwe Michelin-achterband, maar hij voelde zich vrijdag beter. Tijdens de derde training liep het echter niet en ook in de kwalificatie zat er niet echt schot in de zaak bij DesmoDovi. Hij eindigde als achttiende, zijn snelste ronde was acht tienden te langzaam om een plek in Q2 te bemachtigen. Hoewel de band het enige is dat significant veranderd is ten opzichte van vorig jaar, wilde Dovizioso het daar niet volledig aan wijten.

“Het is de enige verandering ten opzichte van vorig jaar. Dat bedacht ik mij ook. Het is geen excuus, het is gewoon realiteit”, reageerde Dovizioso gelaten. “Ik weet niet wat er gebeurde tijdens de kwalificatie. Het was slecht en mijn snelheid was er gewoon niet. Dat had ik niet verwacht. Mijn tempo op de gebruikte band was niet slecht tijdens de vierde training. Ik was niet de snelste, maar ik stond niet ver van het podium. Maar wanneer ik een snelle ronde nodig heb en harder moet pushen, ben ik niet in staat om het potentieel van de motor en de band te gebruiken. Het is niet helemaal duidelijk, we hebben veel veranderd maar het lijkt erop dat we het niet op een manier gedaan hebben waardoor de achterband goed werkt. Ik rij niet zoals het zou moeten.”

“In het verleden kon ik hard remmen, het glijden controleren tot het eind van de bocht om vervolgens de motor weer zo snel mogelijk overeind te zetten”, vervolgde Dovizioso. “Dat lukte nu niet. Dat is het punt, we veranderen veel maar we lossen niets op. Daar ik mij zorgen over. De situatie is nog steeds hetzelfde als je kijkt naar de afgelopen winter. Ons tempo in Qatar was goed op de gebruikte band, maar de rondetijd was niet best. Het was op Jerez hetzelfde verhaal. We blijven werken, maar we hebben de oplossing niet gevonden. Ik weet het niet, ik weet het echt niet meer. Dit is een ongebruikelijke situatie voor mij, normaal ben ik snel of langzaam en dan weet ik precies hoe het komt.”

Merkgenoot Johann Zarco, die notabene op de 2019-versie van de Ducati rijdt, pakte zaterdagmiddag pole-position.