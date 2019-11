Dovizioso: “Voorsprong van Marquez is belachelijk”

Marquez schreef begin deze maand met nog vier races te gaan zijn zesde MotoGP-titel bij. Hij won de twee daaropvolgende races en heeft 135 punten voorsprong met nog twee raceweekenden te gaan. Dovizioso weet wat hij graag van Ducati wil hebben om de strijd met Marquez aan te gaan, maar de Italiaan verklaarde dat iedereen “bezorgd” is omdat ze niet echt een antwoord hebben op de dominantie van de Spanjaard.

Gevraagd of het verslaan van Marquez mogelijk was met een technische verbetering of dat rijders beter moeten worden, zei Dovizioso: “Iedereen in dit kampioenschap werkt op de max en het resultaat doet er niet toe. We moeten op deze manier blijven werken. Op dit moment is het heel moeilijk om te weten wat we moeten doen, het gat is belachelijk. Het is te groot. Alles is mogelijk. We hebben de voorgaande twee jaar meer gevochten, we hebben een kans om terug te komen en weer te vechten. Maar ieder seizoen is een ander verhaal, op dit moment is iedereen bezorgd omdat ze niet zeker weten wat er precies moet gebeuren. Ik weet wat ik graag anders wil hebben, maar het is moeilijk om dat te bereiken. Daarvoor moet alles kloppen en iedereen werkt enorm hard aan vooruitgang. Dus daar draait het niet om, maar als we blijven werken kan het ook zomaar zijn dat de puzzelstukjes op de goede plek vallen. We blijven pushen, op dit moment is het moeilijk en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Maar dit kan niet de denkwijze zijn voor de toekomst.”

Marquez kan dit weekend het MotoGP-puntenrecord op zijn naam zetten als hij over de 383 punten gaat. Dat aantal scoorde Jorge Lorenzo in zijn eerste kampioensjaar met Yamaha. Marquez moet zevende of hoger eindigen om dat record over te nemen, maar de coureur verandert zijn aanpak niet. “Zelfs toen ik voor het kampieonschap reed heb ik mijn aanpak niet veranderd”, verklaarde Marquez. “De strategie blijft hetzelfde. Het is waar dat ik de rijder kan worden die de meeste punten heeft gescoord in 18 races, maar het is een record dat altijd verslagen kan worden. Zo’n record maakt mij niet echt uit.”