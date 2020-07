Groen licht voor deelname Dovizioso aan opening MotoGP-seizoen

Dovizioso reed mee in een wedstrijd van het regionale motorcross-kampioenschap van Emilia Romagna toen hij hard op zijn linkerschouder viel en zijn sleutelbeen brak. In het ziekenhuis kozen de Italiaan en zijn team Ducati voor een operatie aan het sleutelbeen, terwijl het gebruikelijk is om een breuk van dien aard natuurlijk te laten genezen. Die keuze werd genomen om Dovizioso fit aan de start van de eerste race van het MotoGP-seizoen te krijgen. In zijn voorbereiding op de race, die twee dagen na zijn operatie begon, trainde hij met sportcoach Fabrizio Borra – die eerder werkte met tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso – om zijn schouder fit te krijgen voor de back-to-back races in Jerez.

Dinsdag bezocht Dovizioso MotoGP-arts Angel Charte voor verdere controles en daarna kreeg hij toestemming om dit weekend te racen. Woensdag kan hij zijn schouder echt testen, want dan werkt de MotoGP twee testsessies van 90 minuten af op Jerez. Die worden georganiseerd om de rijders weer te laten wennen aan de motoren, nadat zij door het coronavirus vier maanden niet mochten en konden rijden.

Regerend wereldkampioen Marc Marquez kampte vroeg in 2020 nog met een schouderblessure, die hij opliep door een zware crash bij de Maleisische Grand Prix en een kleine valpartij tijdens een test in Jerez in november, toen het MotoGP-seizoen 2019 ten einde was. De gedwongen onderbreking door COVID-19 heeft de Spanjaard echter de kans gegeven om volledig te herstellen van de tweede zware schouderblessure die hij in twee jaar opliep.

Dovizioso’s huidige contract bij Ducati loopt aan het eind van dit seizoen af, en de gesprekken tussen de rijder en het team zijn wederom tot stilstand gekomen. Er is onenigheid over de financiële voorwaarden van het aangepaste contract voor 2020 en de nieuwe voor 2021. Recent vertelde manager Simone Battistella dat Dovizioso een sabbatical als een serieuze optie ziet voor het geval er geen overeenkomst beklonken kan worden met Ducati.

Met medewerking van Lewis Duncan